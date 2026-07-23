Live

“Перемагають” за допомогою ШІ: фейкові відео з Харківщини показала РФ – ISW

Україна 07:51   23.07.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
“Перемагають” за допомогою ШІ: фейкові відео з Харківщини показала РФ – ISW

Росіяни заявили про окупацію Графського та Артільного у Харківській області і навіть показали відео, де окупанти нібито підіймають триколори у населених пунктах. Проте в Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що правди в них – мало.

Так експерти проаналізували відео із піднятими прапорами, які окупанти опублікували нібито із Графського. І встановили, що воно, ймовірно, згенероване штучним інтелектом.

“Російські війська все частіше публікують підозрілі відеозаписи, щоб поширювати заяви про масштабні російські наступи з інформаційною метою”, – зазначили аналітики.

Також окупанти писали про захоплення Артільного, проте ці дані у ISW не підтвердили, але й не спростували.

Читайте також: Новини Харкова — головне 23 липня: як минула ніч

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

Популярно

Синєгубов розповів про наслідки “прильотів” на Харківщині
Синєгубов розповів про наслідки “прильотів” на Харківщині
23.07.2026, 08:50
Сьогодні 23 липня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 23 липня 2026: яке свято та день в історії
23.07.2026, 06:00
Четвер буде неспекотним: прогноз погоди по Харкову та області на 23 липня
Четвер буде неспекотним: прогноз погоди по Харкову та області на 23 липня
22.07.2026, 20:52
Новини Харкова — головне 23 липня: як минула ніч
Новини Харкова — головне 23 липня: як минула ніч
23.07.2026, 08:46
Драпатий очолив ЗСУ, FPV атакували АЗС у Харкові – підсумки 22 липня
Драпатий очолив ЗСУ, FPV атакували АЗС у Харкові – підсумки 22 липня
22.07.2026, 23:00
Складають іспити в ЄС: як харківський виш бореться за студентів (відео)
Складають іспити в ЄС: як харківський виш бореться за студентів (відео)
22.07.2026, 20:28

Новини за темою:

19.07.2026
ISW: Українські сили витісняють війська РФ на Харківщині
11.07.2026
Війська РФ намагаються наступати на Харківщині, але чи є результат – ISW
05.07.2026
Заяви про «буферну зону» на Харківщині: в ISW оцінили справжні наміри Путіна
05.07.2026
Путіну доповіли про «захоплення» сіл біля Вовчанська та Борової — аналіз ISW
04.07.2026
Чи мають війська РФ просування на Харківщині – дані ISW


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «“Перемагають” за допомогою ШІ: фейкові відео з Харківщини показала РФ – ISW», то перегляньте більше у розділі Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 23 Липня 2026 в 07:51;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Проте в Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що правди в них – мало.".