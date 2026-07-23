“Перемагають” за допомогою ШІ: фейкові відео з Харківщини показала РФ – ISW

Росіяни заявили про окупацію Графського та Артільного у Харківській області і навіть показали відео, де окупанти нібито підіймають триколори у населених пунктах. Проте в Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що правди в них – мало.

Так експерти проаналізували відео із піднятими прапорами, які окупанти опублікували нібито із Графського. І встановили, що воно, ймовірно, згенероване штучним інтелектом.

“Російські війська все частіше публікують підозрілі відеозаписи, щоб поширювати заяви про масштабні російські наступи з інформаційною метою”, – зазначили аналітики.

Також окупанти писали про захоплення Артільного, проте ці дані у ISW не підтвердили, але й не спростували.