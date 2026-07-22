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Складають іспити в ЄС: як харківський виш бореться за студентів (відео)

Оригінально 20:28   22.07.2026
Олена Нагорна
Складають іспити в ЄС: як харківський виш бореться за студентів (відео)

У Харківському національному університеті міського господарства імені О.М. Бекетова зазначають, що з кожним роком повномасштабні набирають дедалі більше студентів. Щоб абітурієнти з інших регіонів та з-за кордону змогли скласти обов’язкові творчі офлайн-іспити, виш знову відкриває 17 майданчиків — як в Україні, так і в Європі.

Як розповів МГ «Об’єктив» ректор навчального закладу Ігор Білецький, попри загальне зниження кількості студентів порівняно з довоєнними роками, динаміка прийому нових абітурієнтів залишається позитивною. Щорічно університет зараховує 1,5–2 тисячі першокурсників.

«Ми завжди очікуємо більше першокурсників, ніж торік, і воно у нас десь так і виходить. Але ми ще випускаємо ті великі набори, які були в нас перед війною, де ми набирали по 2,5-3 тисячі студентів. Ми зараз їх випускаємо, а набираємо 1,5-2 тисячі студентів. Тобто, так чи інакше, контингент студентів зменшується, але збільшується і набір кожного року. У нас, принаймні», — зазначив Білецький.

З особливим оптимізмом ректор дивиться на профільні спеціальності.

«Це будівництво, архітектура, критична інфраструктура, енергетика. Ми маємо величезну експертизу та наукові школи в цьому напрямку. Якраз така синергія науки, практичної діяльності, проєктування і розвитку цих напрямків дає нам оптимізм», — зазначив Білецький.

Він також розповів, що з минулого року для вступу на архітектурні та дизайнерські спеціальності запровадили обов’язкове складання іспитів виключно в офлайн-форматі. Щоб не втратити абітурієнтів, університет самостійно розгорнув мережу з 17 екзаменаційних пунктів на базі дружніх вишів — 12 в Україні (Полтава, Львів, Івано-Франківськ, Київ) та п’ять за кордоном (у Німеччині, Іспанії, Франції та Польщі, зокрема у Варшавській політехніці). Ця ж мережа діятиме й цьогоріч. Тобто студенти можуть скласти іспити в одному з цих пунктів, не приїжджаючи в Харків, й навчатися у Бекетівському виші онлайн.

«Теж був величезний хейт з боку академічної спільноти, що це неможливо. Ми, розуміючи, що це вже факт, який відбувся, просто взяли й почали працювати. І ми тільки із закордонних наших майданчиків близько 50 студентів отримали», — розповів ректор.

Окрему увагу в університеті приділяють ветеранам та учасникам бойових дій. Як зазначив ректор, вони вже активно подають документи на вступ, і цього року їх у виші очікують значно більше, ніж раніше.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Липня 2026 в 20:28;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківському національному університеті міського господарства імені О.М. Бекетова зазначають, що з кожним роком повномасштабні набирають дедалі більше студентів.".