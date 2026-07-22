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Непросто на Куп’янщині та з боку Козачої Лопані – Трегубов про фронт (відео)

Записано 19:09   22.07.2026
Олена Нагорна
Непросто на Куп’янщині та з боку Козачої Лопані – Трегубов про фронт (відео)

Російські військові намагаються вклинитися в українську оборону з боку Козачої Лопані, штурмують Вовчанськ та тиснуть на плацдарм ЗСУ біля річки Оскіл, проте реалізувати свої плани їм не вдається, розповів в етері нацмарафону речник Угрупування об’єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов.

«У нас на низці напрямків складно. У нас непросто зараз на Куп’янщині, у нас непросто зараз вздовж кордону, де росіяни намагаються робити нові вклинення — з боку Козачої Лопані, навіть на Сумщині, де зараз дуже інтенсивний тиск. Але тим не менше, якщо саме брати ефективність — коефіцієнт корисної дії у них низький», — зазначив Трегубов.

Відео: національний телемарафон

Говорячи про ситуацію навколо Вовчанська та Куп’янська, спікер наголосив, що супротивник не може реалізувати свої плани повною мірою.

«Довкола Вовчанська росіяни все ще намагаються створити свою велику зону контролю, але в них проблема в тому, що вони не можуть повністю взяти під контроль це місто, а саме його південно-східні околиці. Щодо Куп’янська, тут ситуація теж неоднозначна. Є великий плацдарм українських сил на схід від річки Оскіл, і ось там дійсно росіяни активно тиснуть, намагаючись розрізати навпіл той плацдарм. А є саме місто, яке на західному березі, і там росіяни навпаки дуже повільно повзуть, намагаючись витісняти, чіпляючись за північні околиці. Але в цілому на Куп’янськ тиснуть досить системно», – зазначив Трегубов.

Він також визнав, що постачання українського угруповання на східному березі Осколу ускладнене через активність російських безпілотників, проте логістику вдається утримувати.

«З логістикою там безумовно проблеми є через ефективну роботу ворожих дронів, але робиться усе для того, щоб той плацдарм не простоював без постачання. З ускладненнями вдається давати раду», – запевнив речник.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Липня 2026 в 19:09;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російські військові намагаються вклинитися в українську оборону з боку Козачої Лопані, штурмують Вовчанськ та тиснуть на плацдарм ЗСУ біля річки Оскіл.".