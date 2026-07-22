Поповнення в екопарку під Харковом: хто народився (відео)

В екопарку під Харковом народилося дитинча мініамериканської конячки.

У пресслужбі екопарку уточнили, це хлопчик. Зараз він любить сидіти на руках. Малюк уже робить свої перші кроки, знайомиться з навколишнім світом, але не відходить далеко від своєї мами.

“Попри свою назву, це не поні, а окрема порода, яка зберегла всі пропорції великого коня, але в мініатюрному розмірі. Дорослі тварини зазвичай не вищі за 97 сантиметрів, зате відомі своїм лагідним характером, кмітливістю та любов’ю до спілкування з людьми”, – йдеться у повідомленні.

Відео: Харківський екопарк

Нагадаємо, раніше власник харківського екопарку Олександр Фельдман заявив, що його дітище продовжить працювати. Наприкінці червня начальник ХОВА Олег Синєгубов не виключив, що доведеться провести евакуацію звіринця.