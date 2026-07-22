Хто наказав ударити по “Епіцентру” на Салтівці, встановила прокуратура

Прокурори передали справу про удар по “Епіцентру” у Київському районі до суду, пишуть в облпрокуратурі.

Йдеться про трагедію, яка сталася 25 травня 2024 року на Салтівці. Тоді три уніфіковані міжвидові плануючі боєприпаси вдарили по гіпермаркету “Епіцентр”. Внаслідок атаки загинули 19 людей, у тому числі двоє дітей: 12-річна дівчинка та 17-річний хлопець. Ще 46 людей отримали поранення.

“У межах досудового розслідування було проведено 52 огляди місця події, 147 судових експертиз і допитано більше 150 людей. Підтверджено, що шкода довкіллю перевищила 860 млн гривень, самому «Епіцентру» російський удар завдав матеріальних збитків на понад 330 млн гривень”, – пишуть у прокуратурі.

Завдяки проведеному розслідуванню вдалося встановити і тих, хто наказував вдарити по гіпермаркету – чотирьох генералів і полковника, які розробили план атаки.

Командувач угруповання військ (сил) «Північ» прийняв рішення та поставив завдання своєму першому заступнику — начальнику штабу розробити пропозиції та план вогневого ураження гіпермаркету «Епіцентр». Той здійснив безпосереднє планування атаки та підготував бойові розпорядження.

Технічні розрахунки часу, кількості літаків і авіаційних засобів ураження провів начальник штабу — перший заступник командувача 6 армії військово-повітряних сил та протиповітряної оборони повітряно-космічних сил зс рф.

На підставі отриманих матеріалів командувач 6 армії ВПС та ППО ПКС, уродженець Чугуєва на Харківщині, віддав бойове розпорядження на виліт авіації.

Командир 47 бомбардувального авіаційного полку 105 змішаної авіаційної дивізії 6 армії ВПС та ППО ПКС передав цей наказ своїм підлеглим — саме вони здійснили пуск боєприпасів по гіпермаркету

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“Прокурор Харківської обласної прокуратури затвердив та направив до суду обвинувальний акт стосовно п’ятьох російських високопосадовців за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 КК України в редакції статті, чинній станом на травень 2024 року)”, – зазначили в повідомленні.

Нагадаємо, 25 травня 2024 року російська армія вдарила керованими авіабомбами по будівельному гіпермаркету “Епіцентр” на Салтівці. Близько 16 години дня в суботу в місті пролунали вибухи. Мер Ігор Терехов повідомив, що “приліт” – у спальному районі міста, серед щільної цивільної забудови. Слідом мер і начальник ХОВА уточнили: прилетіло по гіпермаркету, є загиблі та значна кількість поранених. Протягом наступних годин стало зрозуміло – ця трагедія стане однією із наймасштабніших для Харкова за час вторгнення. У гіпермаркеті на момент удару було близько 120 людей. Вогонь швидко поширювався по будівлі, де в момент удару було чимало як співробітників, так і покупців. Полум’я охопило близько 15 тисяч квадратних метрів площі.

Увечері того дня безвісти зниклими вважали 17 людей. А всю ніч слідчі Нацполіції розшукували на згарищі рештки тіл, щоб надалі провести ДНК-експертизи та встановлювати особи загиблих. Цей процес тривав чотири дні. 29 травня Харківська обласна прокуратура повідомила:”Пошукові роботи у будівельному гіпермаркеті в Харкові, по якому російська армія завдала авіаударів 25 травня, завершено. Загинули 19 людей: 11 чоловіків, шість жінок і двоє дітей — 12-річна дівчинка та 17-річний хлопець. Постраждали 54 людини”. Наймолодша, 12-річна дівчинка, прийшла до гіпермаркету разом із мамою, мама теж загинула. А 27 травня в Харківській обласній прокуратурі повідомили: жертв могло бути ще більше. Адже одна з бомб, які “призначалися” “Епіцентру” впала та не розірвалася на відстані 80 метрів від будівлі.