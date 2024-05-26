Синєгубов розповів про нові удари по Харківщині та загиблих в “Епіцентрі”

Начальник ХОВА Олег Синєгубов у етері нацмарафону повідомив, що на руїнах гіпермаркету “Епіцентр” у Харкові продовжують розбирати завали – проаналізували близько 30%. В області є загибла жінка та поранені діти.

“Почну з “Епіцентру”. Тут робота триває, працює наш штаб. Дійсно, люди приходять цілими сім’ями, всім здають зразки ДНК, для того, щоб ідентифікувати своїх близьких, можливо. Наразі там ідентифіковано 14 тіл, ще знайшли, скажімо так, фрагменти двох тіл, однак після вже експертизи ДНК там буде зрозуміло, чи це ще дві нові жертви удару терористів. Наразі серед загиблих 12-річна дівчинка та її мати. Наразі рахуються офіційно безвісти зниклими ще вісім осіб. Що стосується завалів, то зараз працівники ДСНС розібрали приблизно та проаналізували 30%. Звичайно, що роботу ускладнюють постійні сигнали повітряної тривоги. Ми маємо призупиняти роботу, оскільки ворог дійсно демонструє можливість повторного удару. Це вже було неодноразово у місті Харкові. Він на меті має так само знищити й наших працівників ДСНС, екстрені служби тощо“, – пояснив Синєгубов.

Він повідомив, що протягом дня тривали обстріли прикордоння та прифронтових населених пунктів.

“Ворог завдав удару по населеному пункту Борова. Наразі там загинула жінка, дві дитини отримали поранення. Зруйновані п’ять приватних домогосподарств. Наразі там працюють наші екстреної служби, щоб ліквідувати наслідки та з’ясувати, чи є ще жертви. Крім того, внаслідок обстрілів виникають пожежі. По Ізюмському району, по відповідно Чугуївському району. Наприклад, в Оскільській громаді пожежа сягає 700 квадратних кілометрів. Це велика територія. Тому ми робимо все для того, щоб ліквідувати наслідки та хоча б локалізувати її, щоб не було загрози для наших населених пунктів”, – сказав начальник ХОВА.