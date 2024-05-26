Синегубов рассказал о новых ударах по Харьковщине и погибших в «Эпицентре»

Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона сообщил, что на руинах гипермаркета «Эпицентр» в Харькове продолжают разбирать завалы — проанализировали около 30%. В области есть погибшая женщина и раненые дети.

«Начну с «Эпицентра». Здесь работа продолжается, работает наш штаб. Действительно, люди приходят целыми семьями, у всех них берут образцы ДНК для того, чтобы идентифицировать, возможно, их близких. Сейчас там идентифицировано 14 тел. Еще нашли, скажем так, фрагменты двух тел, однако после уже экспертизы ДНК там будет понятно: действительно ли это еще две новые жертвы удара террористов. Среди погибших — 12-летняя девочка и ее мать. В настоящее время считаются официально без вести пропавшими еще восемь человек. Что касается завалов, то сейчас работники ГСЧС разобрали примерно и проанализировали 30%. Конечно, работу затрудняют постоянные сигналы воздушной тревоги. Мы должны приостанавливать работу, поскольку враг действительно демонстрирует возможность повторного удара. Это уже было неоднократно в Харькове. Цель такой атаки — уничтожить и наших работников ГСЧС, экстренные службы и так далее», — пояснил Синегубов.

Он сообщил, что в течение дня продолжались обстрелы приграничья и прифронтовых населенных пунктов.

«Враг нанес удар по населенному пункту Боровая. Там погибла женщина, два ребенка получили ранения. Разрушены пять частных домохозяйств. Сейчас там работают наши экстренные службы, чтобы ликвидировать последствия и выяснить, есть ли еще жертвы. Кроме того, в результате обстрелов происходят пожары. По Изюмскому району, по Чугуевскому району. К примеру, в Оскольской громаде пожар достигает 700 квадратных километров. Это обширная территория. Поэтому мы делаем все, чтобы ликвидировать последствия и хотя бы локализовать его, чтобы не было угрозы для наших населенных пунктов», — сообщил начальник ХОВА.