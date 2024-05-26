Взрыв в Харькове — Мельник и полиция подтвердили вражеские удары

Взрыв прогремел в Харькове около 16:55 26 мая.

«Харьковчане не покидайте укрытие! Враг наносит удары», — предупредил начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.

О взрывах в Харькове сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Мэр города Игорь Терехов отметил: сейчас уточняют, был ли прилет по Харькову или пригороду.