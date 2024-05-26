Взрыв в Харькове — Мельник и полиция подтвердили вражеские удары
Взрыв прогремел в Харькове около 16:55 26 мая.
«Харьковчане не покидайте укрытие! Враг наносит удары», — предупредил начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.
О взрывах в Харькове сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Мэр города Игорь Терехов отметил: сейчас уточняют, был ли прилет по Харькову или пригороду.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрыв, Мельник, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 26 мая 2024 в 16:58;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Взрыв прогремел в Харькове около 16:55 26 мая".