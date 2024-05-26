12-летняя девочка погибла в «Эпицентре» в Харькове — полиция

Отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщил, что опознали по ДНК уже шесть тел погибших в «Эпицентре» в Харькове в результате удара российских КАБов.

«По результатам экспертизы ДНК полиция идентифицировали тела шести граждан. Среди погибших – 12-летняя девочка, которая была посетителем заведения торговли», — сообщили в ГУНП.

На месте трагедии продолжают разбирать завалы. По данным полиции, на 14:30 погибших в результате атаки РФ — 13. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил уже о 16-ти.

«Из пожарища извлечены фрагменты тел, их идентификация продолжается. Пострадали 44 человека, из которых 14 женщин и 30 мужчин», — уточнили в полиции.

На сейчас криминалисты отобрали 15 образцов эпителия у родственников погибших.

Все, кто потерял связь с близкими, могут обратиться по телефонам полиции: (093) 494-31-62 или 102.

Напомним, удар по гипермаркету в Харькове нанесли около 16 часов 25 мая. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, враг сбросил на гипермаркет два КАБа, возник пожар на площади 15 тысяч квадратных метров. В гипермаркете в момент удара находилось около 120 человек. Изначально сообщили о двух погибших, количество пострадавших постоянно возрастало, часть сотрудников и посетителей гипермаркета числились пропавшими без вести. В Харьковской областной прокуратуре утром 26 мая сообщали, что из 12 обнаруженных тел 10 еще не опознали. Позже начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил уже о 16 погибших.