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Десять тел погибших в Харькове еще не опознаны — прокуратура

Происшествия 07:41   26.05.2024
Оксана Горун
Десять тел погибших в Харькове еще не опознаны — прокуратура

Харьковская областная прокуратура утром 26 мая сообщила, что количество погибших от удара по «Эпицентру» возросло до 12, при этом 10 тел еще не опознали.

«Количество погибших из-за вражеских авиаударов по гипермаркету возросло до 12. Десять из них пока не опознаны. Травмы получили 43 человека», — проинформировала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Там также сообщили, что количество пострадавших от удара по центру Харькова возросло до 25 человек, среди них — ребенок.

«Всего вчера в результате российских ударов по Харькову уже зафиксирована гибель двенадцати человек и ранение 68 мирных жителей. Информация будет обновляться», — отметили прокуроры.

Напомним, удар по гипермаркету в Харькове нанесли около 16 часов 25 мая. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, враг сбросил на гипермаркет два КАБа, возник пожар на площади 15 тысяч квадратных метров. В гипермаркете в момент удара находилось около 120 человек. Изначально сообщили о двух погибших, количество пострадавших постоянно возрастало, часть сотрудников и посетителей гипермаркета числились пропавшими без вести. По состоянию на вечер 25 мая, пропавших без вести было 16.

Следом за ударом по «Эпицентру» случился еще один «прилет» — в 19:10 по центру города. Мэр Харькова Игорь Терехов на месте проинформировал, что целью российских террористов стало отделение «Новой почты». Также пострадали барбершоп и кафе. Ранения получили 18 человек. Ребенок 13 лет находится в тяжелом состоянии, у него осколочное ранение, рассказал руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков.

Читайте также: Главные новости 25.05: теракт, новый прилет по центру, есть пострадавшие

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 26 мая 2024 в 07:41;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская областная прокуратура утром 26 мая сообщила, что количество погибших от удара по «Эпицентру» возросло до 12, при этом 10 тел еще не опознали".