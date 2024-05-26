Десять тел погибших в Харькове еще не опознаны — прокуратура
Харьковская областная прокуратура утром 26 мая сообщила, что количество погибших от удара по «Эпицентру» возросло до 12, при этом 10 тел еще не опознали.
«Количество погибших из-за вражеских авиаударов по гипермаркету возросло до 12. Десять из них пока не опознаны. Травмы получили 43 человека», — проинформировала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
Там также сообщили, что количество пострадавших от удара по центру Харькова возросло до 25 человек, среди них — ребенок.
«Всего вчера в результате российских ударов по Харькову уже зафиксирована гибель двенадцати человек и ранение 68 мирных жителей. Информация будет обновляться», — отметили прокуроры.
Напомним, удар по гипермаркету в Харькове нанесли около 16 часов 25 мая. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, враг сбросил на гипермаркет два КАБа, возник пожар на площади 15 тысяч квадратных метров. В гипермаркете в момент удара находилось около 120 человек. Изначально сообщили о двух погибших, количество пострадавших постоянно возрастало, часть сотрудников и посетителей гипермаркета числились пропавшими без вести. По состоянию на вечер 25 мая, пропавших без вести было 16.
Следом за ударом по «Эпицентру» случился еще один «прилет» — в 19:10 по центру города. Мэр Харькова Игорь Терехов на месте проинформировал, что целью российских террористов стало отделение «Новой почты». Также пострадали барбершоп и кафе. Ранения получили 18 человек. Ребенок 13 лет находится в тяжелом состоянии, у него осколочное ранение, рассказал руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков.
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- • Дата публикации материала: 26 мая 2024 в 07:41;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская областная прокуратура утром 26 мая сообщила, что количество погибших от удара по «Эпицентру» возросло до 12, при этом 10 тел еще не опознали".