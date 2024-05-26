Десять тіл загиблих у Харкові ще не опізнали – прокуратура

Харківська обласна прокуратура вранці 26 травня повідомила, що кількість загиблих від удару по “Епіцентру” зросла до 12, при цьому 10 тіл ще лишаються невпізнаними.

“Кількість загиблих через ворожі авіаудари по гіпермаркету зросла до 12. Десять з них наразі не опізнано. Травми отримали 43 людини“, — поінформувала пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Там також повідомили, що кількість постраждалих від удару по центру Харкова зросла до 25 осіб, серед них дитина.

“Загалом за вчора внаслідок російських ударів по Харкову вже зафіксовано загибель дванадцяти людей та поранення 68 мирних жителів. Інформація буде оновлюватись”, — зазначили прокурори.

Нагадаємо, удару по гіпермаркету в Харкові завдали близько 16 години 25 травня. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, ворог скинув на гіпермаркет два КАБи, виникла пожежа на площі 15 тисяч квадратних метрів. У гіпермаркеті в момент удару було близько 120 осіб. Спочатку повідомили про двох загиблих, кількість постраждалих постійно зростала, частина співробітників та відвідувачів гіпермаркету вважалася зниклими безвісти. На вечір 25 травня, зниклих безвісти було 16.

Слідом за ударом по “Епіцентру” стався ще один “приліт” – о 19:10 у центрі міста. Мер Харкова Ігор Терехов на місці поінформував, що ціллю російських терористів стало відділення “Нової пошти”. Також постраждали барбершоп і кафе. Поранень зазнали 18 людей. Дитина 13 років перебуває в тяжкому стані, має осколкове поранення, розповів керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков.