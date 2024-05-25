16 осіб безвісти зникли в «Епіцентрі», 18 поранені в центрі Харкова
До мобільної лабораторії ДНК прибувають люди, які шукають своїх рідних серед загиблих і зниклих безвісти у будмаркеті, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов у телемарафоні.
На місці розгорнули штаб спільно з Нацполіцією, там працюють психологи. Родичам зниклих безвісти пропонують здати ДНК-тести для майбутньої ідентифікації, розповів Синєгубов.
«Звичайно, буде велика кількість роботи щодо ідентифікації тіл, тому що за нашими попередніми даними там, у приміщенні, могли перебувати 20 і більше навіть людей», – розповів начальник ХОВА.
«Інший удар був по майже самісінькому центру міста Харкова. Житлова забудова, офісні приміщення постраждали. Там наразі у нас 18 людей отримали поранення, в тому числі 12-річна дитина», – розповів Синєгубов.
Раніше мер Харкова Ігор Терехов на місці “прильоту” поінформував, що удар був по відділенню “Нової пошти”. Також постраждав барбершоп та кафе. Одна дитина 13 років наразі перебуває у важкому стані, має осколкове поранення, розповів керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков на місці ракетного удару.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: без вести пропавшие, загиблі, поранені, строймаркет, эпицентр;
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Травня 2024 в 21:35;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "До мобільної лабораторії ДНК прибувають люди, які шукають своїх рідних серед загиблих і зниклих безвісти у будмаркеті, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов у телемарафоні.".