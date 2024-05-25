Live
  • Сб 25.05.2024
  • Харків  +15°С
  • USD 39.92
  • EUR 43.31

16 осіб безвісти зникли в «Епіцентрі», 18 поранені в центрі Харкова

Події 21:35   25.05.2024
Оксана Якушко
16 осіб безвісти зникли в «Епіцентрі», 18 поранені в центрі Харкова

До мобільної лабораторії ДНК прибувають люди, які шукають своїх рідних серед загиблих і зниклих безвісти у будмаркеті, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов у телемарафоні.

На місці розгорнули штаб спільно з Нацполіцією,  там працюють психологи. Родичам зниклих безвісти пропонують здати ДНК-тести для майбутньої ідентифікації, розповів Синєгубов.

«Звичайно, буде велика кількість роботи щодо ідентифікації тіл, тому що за нашими попередніми даними там, у приміщенні, могли перебувати 20 і більше навіть людей», – розповів начальник ХОВА.

«Інший удар був по майже самісінькому центру міста Харкова. Житлова забудова, офісні приміщення постраждали. Там наразі у нас 18 людей отримали поранення, в тому числі 12-річна дитина», – розповів Синєгубов.

Раніше мер Харкова Ігор Терехов на місці “прильоту” поінформував, що удар був по відділенню “Нової пошти”. Також постраждав барбершоп та кафе. Одна дитина 13 років наразі перебуває у важкому стані, має осколкове поранення, розповів керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков на місці ракетного удару.

Читайте також: 13-річна дитина в тяжкому стані після удару по центру Харкова (відео)

Автор: Оксана Якушко
Популярно
У Харкові 39 поранених ушпиталили, троє – у важкому стані – Синєгубов
У Харкові 39 поранених ушпиталили, троє – у важкому стані – Синєгубов
25.05.2024, 22:18
11 постраждалих у Харкові через удар КАБами по торговельному центру
11 постраждалих у Харкові через удар КАБами по торговельному центру
25.05.2024, 17:05
ISW оцінив терміни, коли армія РФ може розпочати наступ на Харків
ISW оцінив терміни, коли армія РФ може розпочати наступ на Харків
11.04.2024, 09:56
Терехов на місці четвертого “прильоту” по Харкову розповів, куди вдарила С-300
Терехов на місці четвертого “прильоту” по Харкову розповів, куди вдарила С-300
25.05.2024, 20:07
Найбільше боїв на Куп’янському напрямку Харківщини – Генштаб ЗСУ
Найбільше боїв на Куп’янському напрямку Харківщини – Генштаб ЗСУ
25.05.2024, 21:54
32 поранених, 10 працівників гіпермаркету в Харкові не виходять на зв’язок
32 поранених, 10 працівників гіпермаркету в Харкові не виходять на зв’язок
25.05.2024, 18:45

Новини за темою:

14:59
На Харківщині поліція досі розшукує 1311 безвісти зниклих (відео)
15:40
На звільнених територіях Харківщини поховано масу військових РФ – Котенко

Ви читали новину: «16 осіб безвісти зникли в «Епіцентрі», 18 поранені в центрі Харкова»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 25 Травня 2024 в 21:35;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "До мобільної лабораторії ДНК прибувають люди, які шукають своїх рідних серед загиблих і зниклих безвісти у будмаркеті, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов у телемарафоні.".