13-річна дитина в тяжкому стані після удару по центру Харкова (відео)
Кількість постраждалих від удару ракети С-300 по центру Харкова зросла до 14 осіб, серед них дитина, повідомили керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков та начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“Близько 19-ї години російські військові з території Бєлгородської області РФ із застосуванням ракети здійснили обстріл Шевченківського району міста Харкова. Саме ця ракета, за попередніми даними, типу С-300, влучила в центральну частину міста. Внаслідок цього влучання пошкоджено багато офісних приміщень, об’єктів харчування, житлових будинків громадян, а також цивільних транспортних засобів. Внаслідок цього ворожого удару 13 цивільних осіб отримали різного ступеня тяжкості тілесні ушкодження. На жаль, одна дитина, їй 13 років, на даний час перебуває у важкому стані, у неї осколкове поранення”, – розповів Фільчаков на місці ракетного удару.
Начальник ХОВА Олег Синегубов повідомив, що постраждалих від удару по центру Харкова – вже 14.
Раніше мер Харкова Ігор Терехов на місці “прильоту” поінформував, що удар був по відділенню “Нової пошти”. Також постраждав барбершоп та кафе.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: дитина, новини Харкова, пострадашие, прилет, Фильчаков;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «13-річна дитина в тяжкому стані після удару по центру Харкова (відео)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 25 Травня 2024 в 20:45;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Кількість постраждалих від удару ракети С-300 по центру Харкова зросла до 14 осіб, серед них дитина, повідомили керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков та начальник ХОВА Олег Синєгубов".