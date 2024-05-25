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13-річна дитина в тяжкому стані після удару по центру Харкова (відео)

Події 20:45   25.05.2024
Оксана Горун
13-річна дитина в тяжкому стані після удару по центру Харкова (відео)

Кількість постраждалих від удару ракети С-300 по центру Харкова зросла до 14 осіб, серед них дитина, повідомили керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков та начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Близько 19-ї години російські військові з території Бєлгородської області РФ із застосуванням ракети здійснили обстріл Шевченківського району міста Харкова. Саме ця ракета, за попередніми даними, типу С-300, влучила в центральну частину міста. Внаслідок цього влучання пошкоджено багато офісних приміщень, об’єктів харчування, житлових будинків громадян, а також цивільних транспортних засобів. Внаслідок цього ворожого удару 13 цивільних осіб отримали різного ступеня тяжкості тілесні ушкодження. На жаль, одна дитина, їй 13 років, на даний час перебуває у важкому стані, у неї осколкове поранення”, розповів Фільчаков на місці ракетного удару.

Начальник ХОВА Олег Синегубов повідомив, що постраждалих від удару по центру Харкова – вже 14.

Раніше мер Харкова Ігор Терехов на місці “прильоту” поінформував, що удар був по відділенню “Нової пошти”. Також постраждав барбершоп та кафе.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Травня 2024 в 20:45;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Кількість постраждалих від удару ракети С-300 по центру Харкова зросла до 14 осіб, серед них дитина, повідомили керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков та начальник ХОВА Олег Синєгубов".