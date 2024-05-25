13-летний ребенок в тяжелом состоянии после удара по центру Харькова (видео)

Количество пострадавших от удара ракеты С-300 по центру Харькова возросло до 14 человек, среди них — ребенок, сообщили руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков и начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Около 19 часов российские военные с территории Белгородской области РФ с применением ракеты произвели обстрел Шевченковского района города Харькова. Эта ракета, по предварительным данным, типа С-300, попала в центральную часть города. В результате этого попадания повреждено много офисных помещений, объектов питания, жилых домов граждан, а также гражданских транспортных средств. В результате этого вражеского удара 13 гражданских лиц получили разной степени тяжести телесные повреждения. К сожалению, один ребенок, ему 13 лет, в настоящее время находится в тяжелом состоянии, у него осколочное ранение», — рассказал Фильчаков на месте ракетного удара.

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что пострадавших от удара по центру Харькова — уже 14.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов на месте «прилета» проинформировал, что удар был по отделению «Новой почты». Также пострадал барбершоп и кафе.