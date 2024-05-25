13-летний ребенок в тяжелом состоянии после удара по центру Харькова (видео)
Количество пострадавших от удара ракеты С-300 по центру Харькова возросло до 14 человек, среди них — ребенок, сообщили руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков и начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Около 19 часов российские военные с территории Белгородской области РФ с применением ракеты произвели обстрел Шевченковского района города Харькова. Эта ракета, по предварительным данным, типа С-300, попала в центральную часть города. В результате этого попадания повреждено много офисных помещений, объектов питания, жилых домов граждан, а также гражданских транспортных средств. В результате этого вражеского удара 13 гражданских лиц получили разной степени тяжести телесные повреждения. К сожалению, один ребенок, ему 13 лет, в настоящее время находится в тяжелом состоянии, у него осколочное ранение», — рассказал Фильчаков на месте ракетного удара.
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что пострадавших от удара по центру Харькова — уже 14.
Ранее мэр Харькова Игорь Терехов на месте «прилета» проинформировал, что удар был по отделению «Новой почты». Также пострадал барбершоп и кафе.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: дитина, новости Харькова, пострадашие, прилет, ребенок, Фильчаков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «13-летний ребенок в тяжелом состоянии после удара по центру Харькова (видео)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 25 мая 2024 в 20:45;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Количество пострадавших от удара ракеты С-300 по центру Харькова возросло до 14 человек, среди них — ребенок, сообщили руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков и начальник ХОВА Олег Синегубов".