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Терехов на месте четвертого прилета по Харькову рассказал, куда ударила С-300

Происшествия 20:07   25.05.2024
Оксана Горун
Терехов на месте четвертого прилета по Харькову рассказал, куда ударила С-300 Скриншот

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что очередной «прилет» пришелся по гражданскому объекту — отделению «Новой почты» в центре.

«Ракета С-300, в который раз по городу Харькову. Сегодня это уже четвертый прилет. Здесь гражданский объект расположен, это отделение «Новой почты». Кроме этого, здесь расположен барбершоп, то есть парикмахерская, расположено небольшое кафе… Сейчас работают работники ГСЧС, совершают обход», — сообщил мэр на месте.

Комментируя события в Харькове 25 мая, мэр отметил: «Это ужасно».

На данный момент известно о 12 пострадавших от удара ракеты по центру. По словам Терехова, они в состоянии средней тяжести.

Что касается пострадавших от удара по «Эпицентру» на Салтовке, то 35 человек в больнице.

«Есть очень тяжелые», — отметил мэр.

Напомним, удар по гипермаркету в Харькове нанесли около 16 часов. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, враг сбросил на гипермаркет два КАБа, возник пожар на площади 15 тысяч квадратных метров. В гипермаркете в момент удара находилось около 120 человек. Изначально сообщили о двух погибших, количество пострадавших постоянно возрастает, также есть пропавшие без вести — 10 сотрудников гипермаркета не выходят на связь, сообщил мэр Игорь Терехов. Очередной «прилет» случился в 19:10 — по центру города.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 25 мая 2024 в 20:07;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что очередной «прилет» пришелся по гражданскому объекту — отделению «Новой почты» в центре".