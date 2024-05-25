Россияне ударили по спальному району Харькова — Терехов
В Харькове в очередной раз прозвучали взрывы, россияне нанесли удар по жилому району, сообщил мэр Игорь Терехов.
«Предварительно прилет в спальном районе города, в плотной гражданской застройке. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Все соответствующие службы будут работать на месте попадания», — рассказал мэр Харькова Игорь Терехов.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: жилой район, Игорь Терехов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 25 мая 2024 в 16:18;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове в очередной раз прозвучали взрывы, россияне нанесли удар по жилому району, сообщил мэр Игорь Терехов. ".