Россияне ударили по спальному району Харькова — Терехов

В Харькове в очередной раз прозвучали взрывы, россияне нанесли удар по жилому району, сообщил мэр Игорь Терехов.

«Предварительно прилет в спальном районе города, в плотной гражданской застройке. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Все соответствующие службы будут работать на месте попадания», — рассказал мэр Харькова Игорь Терехов.