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Россияне ударили по спальному району Харькова — Терехов

Происшествия 16:18   25.05.2024
Оксана Якушко
Россияне ударили по спальному району Харькова — Терехов

В Харькове в очередной раз прозвучали взрывы, россияне нанесли удар по жилому району, сообщил мэр Игорь Терехов. 

«Предварительно прилет в спальном районе города, в плотной гражданской застройке. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Все соответствующие службы будут работать на месте попадания», — рассказал мэр Харькова Игорь Терехов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 25 мая 2024 в 16:18;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове в очередной раз прозвучали взрывы, россияне нанесли удар по жилому району, сообщил мэр Игорь Терехов. ".