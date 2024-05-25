Пятеро раненых в результате удара российского КАБа по Купянск-Узловому
По меньшей мере пятеро человек получили ранения в Купянск-Узловом, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Поврежден автомобиль экстренной помощи и один гражданский автомобиль. Детали выясняются», – рассказал Синегубов.
Читайте также: Россияне ударили двумя ракетами «Искандер-М» по Харькову – прокуратура (фото)
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: КАБ, Купянск-Узловой, Олег Синегубов, поранені, хова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Пятеро раненых в результате удара российского КАБа по Купянск-Узловому»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 25 мая 2024 в 14:37;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По меньшей мере пять человек получили ранения в Купянск-Узловом, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".