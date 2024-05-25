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Пятеро раненых в результате удара российского КАБа по Купянск-Узловому

Происшествия 14:37   25.05.2024
Оксана Якушко
Пятеро раненых в результате удара российского КАБа по Купянск-Узловому

По меньшей мере пятеро человек получили ранения в Купянск-Узловом, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Поврежден автомобиль экстренной помощи и один гражданский автомобиль. Детали выясняются», – рассказал Синегубов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 25 мая 2024 в 14:37;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По меньшей мере пять человек получили ранения в Купянск-Узловом, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".