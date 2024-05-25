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П’ятеро поранених внаслідок удару російського КАБа по Куп’янськ-Вузловому

Події 14:37   25.05.2024
Оксана Якушко
П’ятеро поранених внаслідок удару російського КАБа по Куп’янськ-Вузловому

Щонайменше п’ятеро людей отримали поранення у Куп’янськ-Вузловому, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Пошкоджені автомобіль екстреної допомоги та одне цивільне авто. Деталі зʼясовуються», – розповів Синєгубов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Травня 2024 в 14:37;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Щонайменше п’ятеро людей отримали поранення у Куп’янськ-Вузловому, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".