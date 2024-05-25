П’ятеро поранених внаслідок удару російського КАБа по Куп’янськ-Вузловому
Щонайменше п’ятеро людей отримали поранення у Куп’янськ-Вузловому, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
«Пошкоджені автомобіль екстреної допомоги та одне цивільне авто. Деталі зʼясовуються», – розповів Синєгубов.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: КАБ, Купянск-Узловой, Олег Синегубов, поранені, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Травня 2024 в 14:37;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Щонайменше п’ятеро людей отримали поранення у Куп’янськ-Вузловому, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".