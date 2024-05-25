Live
  • Сб 25.05.2024
  • Харків  +16°С
  • USD 39.92
  • EUR 43.31

Росіяни вдарили двома ракетами «Іскандер-М» по Харкову – прокуратура (фото)

Події 10:02   25.05.2024
Оксана Якушко
Росіяни вдарили двома ракетами «Іскандер-М» по Харкову – прокуратура (фото)

Різновид зброї, якою росіяни розбили ліцей у Харкові, уточнила Харківська обласна прокуратура.

«25 травня приблизно о 00:40 ворог завдав ракетних ударів по Слобідському району Харкова. Пошкоджено ліцей, автомобілі. У житлових будинках вибито вікна. За попередніми даними, росіяни вдарили по місту двома ракетами «Іскандер-М», – повідомила прокуратура.

Нагадаємо, о 00:35 та о 00:47 25 травня у Харкові було чути вибухи. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що росіяни вдарили по освітньому обʼєкту в Слобідському районі. Внаслідок влучання ракети С-300 зруйновано майстерню освітнього закладу, 31 автомобіль, частково зруйновано основну будівлю закладу, вибиті шибки у кількох багатоповерхівках навколо. Постраждав і супермаркет поблизу. 

Читайте також: Росіяни вночі вдарили по освіті в Харкові – Терехов

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Росіяни вдарили двома ракетами «Іскандер-М» по Харкову – прокуратура (фото)
Росіяни вдарили двома ракетами «Іскандер-М» по Харкову – прокуратура (фото)
25.05.2024, 10:02
41-річний майор поліції Ладика загинув під час евакуації з Вовчанська
41-річний майор поліції Ладика загинув під час евакуації з Вовчанська
22.05.2024, 17:38
Головні новини Харкова 25.05: вночі РФ ударила ракетами «Іскандер-М» по ліцею
Головні новини Харкова 25.05: вночі РФ ударила ракетами «Іскандер-М» по ліцею
25.05.2024, 10:10
Ракета вдарила по ліцею. Вночі по Харкову росіяни били С-300 – Тимошко
Ракета вдарила по ліцею. Вночі по Харкову росіяни били С-300 – Тимошко
25.05.2024, 09:05
Росіяни вночі вдарили по освітньому закладу в Харкові – Терехов
Росіяни вночі вдарили по освітньому закладу в Харкові – Терехов
25.05.2024, 07:34
Путін каже про переговори, але хоче знищити Україну – ISW
Путін каже про переговори, але хоче знищити Україну – ISW
25.05.2024, 08:25

Новини за темою:

08:51
По Харківщині били “Іскандером”: пошкодили залізничний вокзал, є поранені
21:44
Росіяни вперше вдарили по Харкову гіперзвуковою ракетою Іскандер-М – Синєгубов

Ви читали новину: «Росіяни вдарили двома ракетами «Іскандер-М» по Харкову – прокуратура (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 25 Травня 2024 в 10:02;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Різновид зброї, якою росіяни розбили ліцей у Харкові, уточнила Харківська обласна прокуратура.".