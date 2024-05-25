Росіяни вдарили двома ракетами «Іскандер-М» по Харкову – прокуратура (фото)
Різновид зброї, якою росіяни розбили ліцей у Харкові, уточнила Харківська обласна прокуратура.
«25 травня приблизно о 00:40 ворог завдав ракетних ударів по Слобідському району Харкова. Пошкоджено ліцей, автомобілі. У житлових будинках вибито вікна. За попередніми даними, росіяни вдарили по місту двома ракетами «Іскандер-М», – повідомила прокуратура.
Нагадаємо, о 00:35 та о 00:47 25 травня у Харкові було чути вибухи. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що росіяни вдарили по освітньому обʼєкту в Слобідському районі. Внаслідок влучання ракети С-300 зруйновано майстерню освітнього закладу, 31 автомобіль, частково зруйновано основну будівлю закладу, вибиті шибки у кількох багатоповерхівках навколо. Постраждав і супермаркет поблизу.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: Искандер-М, лицей, ракета, Харків, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Травня 2024 в 10:02;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Різновид зброї, якою росіяни розбили ліцей у Харкові, уточнила Харківська обласна прокуратура.".