Росіяни вдарили двома ракетами «Іскандер-М» по Харкову – прокуратура (фото)

Різновид зброї, якою росіяни розбили ліцей у Харкові, уточнила Харківська обласна прокуратура.

«25 травня приблизно о 00:40 ворог завдав ракетних ударів по Слобідському району Харкова. Пошкоджено ліцей, автомобілі. У житлових будинках вибито вікна. За попередніми даними, росіяни вдарили по місту двома ракетами «Іскандер-М», – повідомила прокуратура.

Нагадаємо, о 00:35 та о 00:47 25 травня у Харкові було чути вибухи. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що росіяни вдарили по освітньому обʼєкту в Слобідському районі. Внаслідок влучання ракети С-300 зруйновано майстерню освітнього закладу, 31 автомобіль, частково зруйновано основну будівлю закладу, вибиті шибки у кількох багатоповерхівках навколо. Постраждав і супермаркет поблизу.