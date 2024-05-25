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У Харкові прогриміли вибухи: Синєгубов закликав бути в укриттях

Події 00:48   25.05.2024
Олена Нагорна
У Харкові прогриміли вибухи: Синєгубов закликав бути в укриттях

О 00:35 та о 00:47 25 травня у Харкові було чутно вибухи.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов закликав мешканців Харкова та Харківського району бути в укриттях.

Також закликав бути обережними мер Ігор Терехов.

Про пуски ворогом ракет попереджав начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.

Читайте також: Повітряний терор проти Вовчанська влаштувала РФ: Генштаб по Харківщині на 19:30 

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Травня 2024 в 00:48;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "О 00:35 та о 00:47 25 травня у Харкові було чутно вибухи".