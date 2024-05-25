У Харкові прогриміли вибухи: Синєгубов закликав бути в укриттях

О 00:35 та о 00:47 25 травня у Харкові було чутно вибухи.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов закликав мешканців Харкова та Харківського району бути в укриттях.

Також закликав бути обережними мер Ігор Терехов.

Про пуски ворогом ракет попереджав начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.