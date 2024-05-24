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Повітряний терор проти Вовчанська влаштувала РФ – ГШ по Харківщині на 19:30

Події 20:24   24.05.2024
Олена Нагорна
Повітряний терор проти Вовчанська влаштувала РФ – ГШ по Харківщині на 19:30

Ситуація у районі Вовчанська напружена, але контрольована. Армія РФ сьогодні влаштувала повітряний терор – на місто загалом скинули вісім керованих авіабомб, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 19:30.

На Харківському напрямку ворог 12 разів намагався потіснити українські підрозділи із позицій. Три штурмові дії тривають. Ще двома КАБами супротивник бив по району Білого Колодязя, одного авіаудару завдав по Малій Данилівці.

На Куп’янському напрямку тривають шість бойових зіткнень із 18 з початку дня.

Читайте також: 11 боїв на Харківському та 18 – на Куп’янському напрямках – Генштаб ЗСУ

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Травня 2024 в 20:24;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ситуація у районі Вовчанська напружена, але контрольована. Армія РФ сьогодні влаштувала повітряний терор – на місто загалом скинули вісім керованих авіабомб, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 19:30".