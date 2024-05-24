Повітряний терор проти Вовчанська влаштувала РФ – ГШ по Харківщині на 19:30

Ситуація у районі Вовчанська напружена, але контрольована. Армія РФ сьогодні влаштувала повітряний терор – на місто загалом скинули вісім керованих авіабомб, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 19:30.

На Харківському напрямку ворог 12 разів намагався потіснити українські підрозділи із позицій. Три штурмові дії тривають. Ще двома КАБами супротивник бив по району Білого Колодязя, одного авіаудару завдав по Малій Данилівці.

На Куп’янському напрямку тривають шість бойових зіткнень із 18 з початку дня.