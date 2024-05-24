11 боїв на Харківському та 18 – на Куп’янському напрямках – Генштаб ЗСУ
На Харківському напрямку, у прикордонній смузі, росіяни проводили штурм від Плетенівки у напрямку Тихого, повідомив Генштаб ЗСУ.
Ще два бої тривають у Вовчанську. Загальне число боїв на цьому напрямку зараз становить 11.
На Куп’янському напрямку російські атаки найбільш інтенсивні, але і втрачають вони багато. Загалом за сьогодні відбулося вже 18 боїв.
Протягом дня тут знешкодили вбитими та пораненими 56 окупантів. Уражено російський танк та самохідну гармату «Гіацинт».
Тривають 6 боїв.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: бой, Генштаб ЗСУ, купянское направление, росіяни, Харьковское направление, штурм;
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Травня 2024 в 17:43;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку, у прикордонній смузі, росіяни проводили штурм від Плетенівки у напрямку Тихого, повідомив Генштаб ЗСУ. ".