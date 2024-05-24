11 боїв на Харківському та 18 – на Куп’янському напрямках – Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку, у прикордонній смузі, росіяни проводили штурм від Плетенівки у напрямку Тихого, повідомив Генштаб ЗСУ.

Ще два бої тривають у Вовчанську. Загальне число боїв на цьому напрямку зараз становить 11.

На Куп’янському напрямку російські атаки найбільш інтенсивні, але і втрачають вони багато. Загалом за сьогодні відбулося вже 18 боїв.

Протягом дня тут знешкодили вбитими та пораненими 56 окупантів. Уражено російський танк та самохідну гармату «Гіацинт».

Тривають 6 боїв.