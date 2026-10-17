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Заяви РФ про масштабні успіхи на Харківщині спростував ISW

Фронт 10:36   17.10.2026
Вікторія Яковенко
Заяви РФ про масштабні успіхи на Харківщині спростував ISW Мапа ISW

Російські військові чиновники заявляють про значні успіхи російських військ на фронті, зокрема на Харківщині. Проте Інститут вивчення війни (ISW) не підтверджує такі масштаби.

Зокрема, кажуть аналітики, Герасимов стверджує, що російські військовослужбовці нібито завершили оточення українських військ у північній частині Харківщини та захопили 461 кв км та 28 населених пунктів. Однак жодних доказів немає, підкреслюють в  ISW.

«Російські джерела вперше заявили про оточення українських військовослужбовців на північний схід від Харкова 3 вересня і з того часу неодноразово робили безпідставні заяви про посилення оточення та захоплення нових населених пунктів, попри всі наявні докази та спростування з боку офіційних українських джерел», – пояснили аналітики.

Також командувач російського угруповання «Північ» Євген Нікіфоров стверджував, що окупанти захопили понад 3000 кв км з моменту створення, проголошеної Путіним в березні 2024-го, так званої «санітарної зони» у Харківській області.

«ISW має в своєму розпорядженні дані, що російські війська з 1 січня 2026 року захопили 114,66 кв км і п’ять населених пунктів у Харківській області», – зазначили аналітики.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Жовтня 2026 в 10:36;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російські військові чиновники заявляють про значні успіхи російських військ на фронті, зокрема на Харківщині. Проте Інститут вивчення війни (ISW) не підтверджує такі масштаби.".