Новини Харкова — головне за 17 жовтня: наслідки ракетної атаки

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

08:11

Генштаб ЗСУ інформує про 26 атак на Харківщині за добу

Упродовж доби на Південно-Слобожанському напрямку зафіксовано 25 боїв біля Стариці, Малої Вовчі, Чугунівки та Радьківки.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили одну спробу окупантів просунутися в районі Куп’янська.

07:28

Кількість постраждалих внаслідок масованої атаки на Харків ввечері 16 жовтня зросла до 15

“Увечері 16 жовтня ворог завдав ракетних ударів по місту. Одне з влучань зафіксовано в складську будівлю у Немишлянському районі. Виникла пожежа площею 100 кв. м. Пошкоджено розташовані поруч багатоповерхові житлові будинки та інші об’єкти”, – розповіли у ГУ ДСНС в Харківській області.

Загалом виникли чотири пожежі, рятувальники їх загасили.

06:52

Загроза БпЛА та КАБів – причини тривог у Харкові

«Жовтий» рівень небезпеки оголосили у місті о 00:01. Моніторингові канали писали ударний дрон, що фіксували під Харковом.

Відбій пролунав о 00:45. О 03:24 в Харкові оголосили «червоний» рівень небезпеки. Монітори попереджали про КАБ – він летів у напрямку Козачої Лопані.

Відбій був о 05:20.

Нагадаємо, після 21:30 16 жовтня в Харкові пролунало кілька вибухів. Мер міста Ігор Терехов повідомив про приліт “бандеролей”. Удари зафіксували у Слобідському та Немишлянському районах. Було відомо про дев’ять постраждалих, у них – гостра реакція на стрес.