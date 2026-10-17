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Вибух у Харкові: місто під атакою балістики, постраждалі (доповнено)

Події 22:04   17.10.2026
Вікторія Яковенко
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Вибух у Харкові: місто під атакою балістики, постраждалі (доповнено)

Близько 20:50 у Харкові пролунав вибух. По місту вдарила балістика. «Прилетіло» на межі двох районів – Слобідського та Основʼянського. Чотири людини – два чоловіки та дві жінки – постраждали через удар.

Доповнено о 22:04. Ще одна 25-річна жінка звернулася по допомогу до лікарів. В неї діагностували гостру реакцію на стрес, інформує начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Доповнено о 21:51. 26-річна жінка постраждала в Основʼянському районі Харкова, уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Доповнено о 21:37. Ворог завдав удару балістикою по межі двох районів – Слобідського та Основʼянського. Три людини постраждали у двох районах, написав мер Харкова Ігор Терехов.

Доповнено о 21:21. Начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що 66-річний та 42-річний чоловіки отримали поранення в Слобідському районі, їх шпиталізували.

Доповнено о 21:18. Вже відомо про двох постраждалих через ракетний удар по Слобідському району, інформує начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Доповнено о 21:04. Начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що наразі відомо про одного постраждалого в Слобідському районі.

Доповнено о 21:02. Мер Ігор Терехов повідомив: є інформація про постраждалих внаслідок атаки на Харків ввечері.

20:57. Мер Ігор Терехов повідомив про влучання ворожої балістики по Слобідському району. Наслідки уточнюють.

Нагадаємо, після 21:30 16 жовтня в Харкові пролунало кілька вибухів. Мер міста Ігор Терехов повідомив про приліт “бандеролей”. Удари зафіксували у Слобідському та Немишлянському районах. За даними ГУ ДСНС в Харківській області, постраждали 15 людей. У Харківській облпрокуратурі повідомили, що ворог вдарив по Харкову малогабаритними крилатими ракетами S8000 “Бандероль”. Влучання зафіксували у двоповерховій будівлі квіткового магазину у Немишлянському районі. Також пошкоджено багатоквартирні житлові будинки.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Жовтня 2026 в 22:04;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 20:50 у Харкові пролунав вибух.".