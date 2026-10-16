Вибухи в Харкові: місто атакують ракетами, є постраждалі (оновлено)

Після 21:30 16 жовтня в Харкові пролунало кілька вибухів. Мер міста повідомив про приліт “бандеролей”. Удари – по Слобідському та Немишлянському районах. Є постраждалі.

Доповнено о 22:25. Ще одна серія вибухів пролунала в Харкові. Міський голова Ігор Терехов поінформував про “прильоти” в Немишлянському районі. Про їхні наслідки поки що інформації немає.

Доповнено о 22:05. У Немишлянському районі дев’ятеро людей зазнали гострої реакції на стрес. Серед постраждалих 13-річні дівчинка та хлопець написав начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Доповнено о 21:56. “У Слобідському районі зафіксовано пошкодження житлових будинків- за попередньою інформацією, вибито більше ста вікон. Обстеження місця прильоту триває”, – поінформував мер Харкова Ігор Терехов.

21:46. Міський голова повідомив про “приліт” “бандеролі” в Немишлянському районі.

Слідом – про удар по Слобідському та ще раз – Немишлянському.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував: у Слобідському районі одна людина отримала гостру реакцію на стрес.

По Немишлянському був ракетний удар. Усі екстрені служби працюють у посиленому режимі.

Харківські телеграм-канали публікують відео вибухів у місті.