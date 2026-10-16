Взрывы в Харькове: город атакуют ракетами, есть пострадавшие (обновлено)

После 21:30 16 октября в Харькове прогремело несколько взрывов. Мэр города сообщил о прилете «бандеролей». Удары — по Слободскому и Немышлянскому районам. Есть пострадавшие.

Дополнено в 22:25. Еще одна серия взрывов прогремела в Харькове. Городской голова Игорь Терехов проинформировал о «прилетах» в Немышлянском районе. Об их последствиях пока информации нет.

Дополнено в 22:05. В Немышлянском районе девять человек подверглись острой реакции на стресс. Среди пострадавших 13-летние девочка и мальчик, написал начальник ХОВА Олег Синегубов.

Дополнено в 21:56. «В Слободском районе зафиксировано повреждение жилых домов – по предварительной информации, выбито более ста окон. Обследование места прилета продолжается», — проинформировал Терехов.

21:46. Городской голова сообщил о «прилете» «бандероли» в Немышлянском районе.

Следом — об ударе по Слободскому и еще раз — Немышлянскому.

Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал: в Слободском районе один человек получил острую реакцию на стресс.

По Немышлянскому был ракетный удар. Все экстренные службы работают в усиленном режиме.

Харьковские Telegram-каналы публикуют видео взрывов в городе.