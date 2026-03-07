Live

Новости Харькова — главное 7 марта: прилет по многоэтажке, новые взрывы

Происшествия 03:03   07.03.2026
Оксана Горун
Новости Харькова — главное 7 марта: прилет по многоэтажке, новые взрывы

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

03:03

По Харькову ударил «Шахед», на месте «прилета» ракеты ищут людей под завалами

Воздушная атака на Харьков продолжается. Около трех часов ночи в городе прогремел еще один взрыв. Мэр Игорь Терехов сообщил об ударе «Шахеда» по Киевскому району.

В том же районе российская ракета разрушила многоэтажку. Под завалами — люди, на месте — пожар и спасательная операция. Известно о семи пострадавших.

«Трое человек были госпитализированы с травмами. В частности, в больнице – 11 летний мальчик. Еще четыре человека получили медицинскую помощь на месте, среди них – 17-летняя девушка, которая испытала острую реакцию на стресс», — проинформировал начальник ХОВА Олег Синегубов.

Информация обновляется тут.

02:27

«Прилет» по многоэтажке в Харькове

Ночью Харьков стал одним из объектов массированной воздушной атаки РФ. Начиная ориентировочно с 01:34 в городе прозвучала серия взрывов. Вначале были удары ракетами, сообщили Воздушные силы ВСУ, а также руководство города и области. Следом начался налет «Шахедов».  На данный момент известно, что под ударами был Киевский район Харькова. Один из «прилетов» пришелся по многоэтажному жилому дому.

«Подтверждено прямое попадание баллистики по многоэтажке в Киевском районе. Значительные разрушения, пожар, под завалами могут находиться люди», — написал городской голова Харькова Игорь Терехов.

Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил: известно, что пострадал ребенок — 11-летний мальчик.

По состоянию на 02:27 массированная воздушная атака на Украину продолжается, на Харьков летят «Шахеды», также объявлена тревога по баллистике.

Читайте также: Новости Харькова – главное 6 марта: второй обмен за два дня, затишье на фронте

Автор: Оксана Горун
Популярно
Взрывы гремят в Харькове, атакуют баллистикой, есть пострадавший (обновлено)
Взрывы гремят в Харькове, атакуют баллистикой, есть пострадавший (обновлено)
07.03.2026, 02:20
Взрыв прогремел в Харькове — россияне ударили БпЛА вечером 6 марта
Взрыв прогремел в Харькове — россияне ударили БпЛА вечером 6 марта
06.03.2026, 20:41
В Харькове — прямое попадание по многоэтажке, люди под завалами (обновляется)
В Харькове — прямое попадание по многоэтажке, люди под завалами (обновляется)
07.03.2026, 03:18
500 защитников свободны; прилет под Харьковом и потепление – итоги 6 марта
500 защитников свободны; прилет под Харьковом и потепление – итоги 6 марта
06.03.2026, 23:00
Новости Харькова — главное 7 марта: прилет по многоэтажке, новые взрывы
Новости Харькова — главное 7 марта: прилет по многоэтажке, новые взрывы
07.03.2026, 03:03
Новости Харькова – главное 6 марта: второй обмен за два дня, затишье на фронте
Новости Харькова – главное 6 марта: второй обмен за два дня, затишье на фронте
06.03.2026, 22:20

Новости по теме:

07.03.2026
Новости Харькова — главное 7 марта: прилет по многоэтажке, новые взрывы
27.02.2026
Вторую погибшую нашли под завалами на Харьковщине — ГСЧС
26.02.2026
Девушку в Харькове спасли из-под завалов ночью: четыре дома уничтожены (видео)
20.02.2026
Трое погибших, двое пострадавших: РФ атаковала предприятие на Харьковщине 📹
23.01.2026
«Получила второй шанс»: в Харькове из-под завалов дома спасли кошку


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Новости Харькова — главное 7 марта: прилет по многоэтажке, новые взрывы», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 7 марта 2026 в 03:03;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".