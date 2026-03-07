Новости Харькова — главное 7 марта: прилет по многоэтажке, новые взрывы

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

03:03

По Харькову ударил «Шахед», на месте «прилета» ракеты ищут людей под завалами

Воздушная атака на Харьков продолжается. Около трех часов ночи в городе прогремел еще один взрыв. Мэр Игорь Терехов сообщил об ударе «Шахеда» по Киевскому району.

В том же районе российская ракета разрушила многоэтажку. Под завалами — люди, на месте — пожар и спасательная операция. Известно о семи пострадавших.

«Трое человек были госпитализированы с травмами. В частности, в больнице – 11 летний мальчик. Еще четыре человека получили медицинскую помощь на месте, среди них – 17-летняя девушка, которая испытала острую реакцию на стресс», — проинформировал начальник ХОВА Олег Синегубов.

Информация обновляется тут.

02:27

«Прилет» по многоэтажке в Харькове

Ночью Харьков стал одним из объектов массированной воздушной атаки РФ. Начиная ориентировочно с 01:34 в городе прозвучала серия взрывов. Вначале были удары ракетами, сообщили Воздушные силы ВСУ, а также руководство города и области. Следом начался налет «Шахедов». На данный момент известно, что под ударами был Киевский район Харькова. Один из «прилетов» пришелся по многоэтажному жилому дому.

«Подтверждено прямое попадание баллистики по многоэтажке в Киевском районе. Значительные разрушения, пожар, под завалами могут находиться люди», — написал городской голова Харькова Игорь Терехов.

Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил: известно, что пострадал ребенок — 11-летний мальчик.

По состоянию на 02:27 массированная воздушная атака на Украину продолжается, на Харьков летят «Шахеды», также объявлена тревога по баллистике.