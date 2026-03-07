По пятиэтажке в Харькове ударили ракетой «Изделие-30» — прокуратура (видео)
Ракетой «Изделие-30», по предварительным данным, нанесли удар военные РФ по пятиэтажному дому в Киевском районе Харькова в ночь на 7 марта.
В результате «прилета» в 01:35 был разрушен подъезд дома с первого по пятый этаж, сообщают в Харьковской областной прокуратуре.
На данный момент известно о семи погибших, среди которых двое детей. Пострадали десять человек, в том числе трое детей. Под завалами еще остаются люди. Поисково-спасательная операция продолжается.
Напомним, серия взрывов прогремела в Харькове, начиная с 01:34 7 марта. Атаковали баллистикой и БпЛА, подтвердил мэр Игорь Терехов. В результате прямого попадания ракетой по пятиэтажке в Киевском районе был разрушен подъезд этого дома, а также пострадали квартиры на верхних этажах соседнего дома. Произошел пожар на площади 300 квадратных метров, сообщили в облуправлении ГСЧС. Известно о семи погибших, среди которых двое детей. В своем доме погибла учительница начальных классов лицея №6 и ее сын, ученик второго класса. Также вместе со своей мамой погибла восьмиклассница лицея №16. На месте «прилета» по пятиэтажке Терехов проинформировал, что также был поврежден объект критической инфраструктуры. Кроме того, «Шахед» ударил по промзоне в Основянском районе.
Читайте также: Десять боев насчитал Генштаб на Харьковщине за сутки: где атаковали россияне
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, ракетний удар, Харьковская областная прокуратура;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «По пятиэтажке в Харькове ударили ракетой «Изделие-30» — прокуратура (видео)», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 7 марта 2026 в 09:31;