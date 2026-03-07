Live

По пятиэтажке в Харькове ударили ракетой «Изделие-30» — прокуратура (видео)

Происшествия 09:31   07.03.2026
Елена Нагорная
Ракетой «Изделие-30», по предварительным данным, нанесли удар военные РФ по пятиэтажному дому в Киевском районе Харькова в ночь на 7 марта.

В результате «прилета» в 01:35 был разрушен подъезд дома с первого по пятый этаж, сообщают в Харьковской областной прокуратуре.

На данный момент известно о семи погибших, среди которых двое детей. Пострадали десять человек, в том числе трое детей. Под завалами еще остаются люди. Поисково-спасательная операция продолжается.

 

Напомним, серия взрывов прогремела в Харькове, начиная с 01:34 7 марта. Атаковали баллистикой и БпЛА, подтвердил мэр Игорь Терехов. В результате прямого попадания ракетой по пятиэтажке в Киевском районе был разрушен подъезд этого дома, а также пострадали квартиры на верхних этажах соседнего дома. Произошел пожар на площади 300 квадратных метров, сообщили в облуправлении ГСЧС. Известно о семи погибших, среди которых двое детей. В своем доме погибла учительница начальных классов лицея №6 и ее сын, ученик второго класса. Также вместе со своей мамой погибла восьмиклассница лицея №16. На месте «прилета» по пятиэтажке Терехов проинформировал, что также был поврежден объект критической инфраструктуры. Кроме того, «Шахед» ударил по промзоне в Основянском районе.

