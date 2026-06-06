єВідновлення: на Харьковщине договорились с военными про обследование дронами

Дистанционное обследование разрушенных домов в прифронтовых зонах для оформления сертификатов єВідновлення все же будут проводить украинские военнослужащие.

Часть жителей разрушенных населенных пунктов Харьковской области долгое время не может получить сертификаты єВідновлення, чтобы купить себе жилье. Причина — в сложности проведения обследования. С одной стороны, снимки руин Купянска и Волчанска не оставляют сомнений в масштабе разрушений, с другой — бюрократическая процедура требует официальных данных о результатах обследования жилья. Этот процесс не двигался с мертвой точки в течение длительного времени, но сейчас, похоже, появилась надежда.

«Мы работали с Купянском, работали с Волчанском. Там были определенные проблемы по дистанционному обследованию, по методике обследования. Потому что было определенное постановление, инструкции, чтобы обследование дронами делали военные, потому что компьютерных снимков недостаточно, чтобы установить, поврежден ли дом или разрушен. Люди, например, говорят, что вот, смотрите, крыши нет, однако по инструкции, по методике учета – это не основание, что дом уничтожен полностью. И конечно, мы понимаем людей, все хотят получить сертификаты, и это правильно. Поэтому мы работали, и только вчера (4 июня — Ред.) на Совете обороны была достигнута договоренность с нашими военными, мы будем усиливать их средствами обследования, то есть дронами, и дальше будем работать с соответствующими корпусами. Там будут выделены экипажи, занимающиеся именно обследованием. Однако там очень много вопросов. РЭБ вражеский, РЭБ наш и так далее. Поэтому обследование в тяжелейших условиях, но оно проходит», — заявил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Ранее он неоднократно сообщал, что военные не соглашаются проводить обследования разрушенных домов на Харьковщине дронами, справедливо ссылаясь на то, что подобная работа — не их функционал.