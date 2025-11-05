Дистанционное обследование разрушенного жилья: заработало ли на Харьковщине

На Харьковщине еще не зарегистрировали ни одного случая дистанционного обследования разрушенного жилья. Какие вопросы возникли и что делают сейчас, рассказал на брифинге директор департамента градостроительства и архитектуры ХОВА Геннадий Чекунов.

«Это 815-е постановление Кабмина. Да, действительно, она заработала на территории Харьковской области, но возникло несколько вопросов. Отправлялись письма в Госгеокадастр и Минобороны, и ответа мы не получили — ни одна громада Харьковской области относительно разрушений и повреждений тех или иных объектов недвижимого имущества на этих территориях. После этого были внесены изменения в 815-е постановление, буквально на прошлой неделе. После этого добавили Государственное космическое агентство и возможность обращаться в бригады, которые находятся на местах. Сейчас комиссии оперативно работают с этими бригадами и Государственным космическим агентством, отправляютписьма. После этого мы поймем, заработала ли эта программа именно в Харьковской области», – пояснил Чекунов.

Он также уточнил, что вопрос не в жителях, а в комиссиях. Говорит: жители Волчанска или Купянска, которые уверены на 100%, что их дома уничтожены, могут обращаться хоть сегодня на дистанционное обследование. Но комиссия должна подтвердить эту информацию.

«И для подтверждения там можно использовать данные Минобороны, данные Госгеокадастра, данные Государственного космического агентства или комиссия собственными силами, дронами вылетала. Собственными силами, дронами вылетать нам запретили. И сейчас, согласно изменениям в постановление, мы можем обращаться в бригады на местах Государственного космического агентства, которые подтвердят уничтожение или повреждение, после чего человек сможет получить компенсацию», — отметили в ХОВА.

По данным Чекунов, сейчас 6 тысяч домовладений нуждаются в дистанционном обследовании. Речь идет о домах в Купянске и Волчанске, где продолжаются активные боевые действия.

«Для этих территорий исключительно дистанционное обследование, или если у заявителя есть родственники рядом, проживающие там сейчас, они могут прислаить видео и фотофиксацию. Я надеюсь, что согласно постановлению есть две недели на ответ и через две недели у нас будут первые заявки отработаны», — подытожил Чекунов.

Напомним, в июле вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба проинформировал, что отныне информацию об уничтоженном в результате агрессии РФ жилье можно будет передавать дистанционно, без фиксации факта выездной комиссией. Правительство также разрешило в некоторых случаях повторно подавать заявление на компенсацию за поврежденное жилье, если человек не успел завершить ремонт.