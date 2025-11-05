Дистанційне обстеження зруйнованого житла: чи запрацювало на Харківщині

На Харківщині ще не зареєстрували жодного випадку дистанційного обстеження зруйнованого житла. Які питання виникли та що роблять наразі, розповів під час брифінгу директор департаменту містобудування та архітектури ХОВА Геннадій Чекунов.

«Це 815-та постанова Кабміну. Так, дійсно, вона запрацювала на території Харківської області, але виникло декілька питань. Надсилалися листи до Держгеокадастру та Міноборони, і відповіді ми не отримали – жодна громада Харківської області щодо руйнацій та пошкоджень тих чи інших об’єктів нерухомого майна на цих територіях. Після цього було внесено зміни до 815-ї постанови, буквально минулого тижня. Після цього також було додано Державне космічне агентство та можливість звертатися до бригад, які знаходяться на місцях. Зараз комісії оперативно працюють з цими бригадами та Державним космічним агентством, надсилають листи. Після цього ми зрозуміємо, чи запрацювала ця програма саме у Харківській області», – пояснив Чекунов.

Він також уточнив, що питання не в мешканцях, а в комісіях. Каже: жителі з Вовчанська чи Куп’янська, які впевнені на 100%, що їхні будинки знищені, можуть звертатися хоч сьогодні на дистанційне обстеження. Але комісія повинна підтвердити цю інформацію.

«І для підтвердження там можна використовувати дані Міноборони, дані Держгеокадастру, дані Державного космічного агентства, або комісія власними силами, дронами вилітала. Власними силами, дронами вилітати нам заборонили. І зараз, згідно змін до постанови, ми можемо звертатися до бригад на місцях Державного космічного агентства, які підтвердять знищення чи пошкодження, після чого людина зможе отримати компенсацію», – зазначили в ХОВА.

За даними Чекунов, наразі 6 тисяч домоволодінь потребують дистанційного обстеження. Йдеться про будинки в Куп’янську та Вовчанську, де наразі тривають активні бойові дії.

«Для цих територій виключно дистанційне обстеження, або якщо у заявника є родичі поряд, які проживають там наразі, вони ожуть надістали відео та фотофіксацію. Я сподіваюсь, що згідно з постанови, є два тижні на відповідь і через два тижні у нас будуть перші заявки відпрацьовані», – підсумував Чекунов.

Нагадаємо, у липні віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба поінформував, що відтепер інформацію про знищене внаслідок агресії РФ житло можна буде передавати дистанційно, без фіксації факту виїзною комісією. Уряд також дозволив у певних випадках повторно подавати заяву на компенсацію за пошкоджене житло, якщо людина не встигла завершити ремонт.