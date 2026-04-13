Трегубов: у Куп’янську – нормально, а на околицях – активні атаки (відео)
У місті Куп’янськ на Харківщині залишається мінімальна кількість окупантів, їх дозачищають, повідомив в етері нацмарафону речник Угруповання об’єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов.
«Тобто у самому місті – нормально. А ось околиці Куп’янська піддаються дуже активним атакам противника. Ворог поновив активності в районі Куп’янська, що зі сходу, у спробі витіснути українські війська з лівого берега Осколу. Це проблема, вони постійно намагають там лізти, їх постійно доводиться знищувати. Вони не полишили своїх намірів щодо Куп’янська, вони просто отримали великого прочухана, взяли певну паузу на відновлення і потім полізли знову», – розповів Трегубов.
Крім цього, окупанти продовжують вести наступальні дії в районі Вовчанська.
«Ці спроби постійні. Вони зазвичай закінчуються одним й тим самим: вони намагаються йти малими групами – малі групи знищуються», – сказав Трегубов.
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Трегубов: у Куп’янську – нормально, а на околицях – активні атаки (відео)», то перегляньте більше у розділі Записано на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 13 Квітня 2026 в 13:36;