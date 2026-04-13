Трегубов: у Куп’янську – нормально, а на околицях – активні атаки (відео)

У місті Куп’янськ на Харківщині залишається мінімальна кількість окупантів, їх дозачищають, повідомив в етері нацмарафону речник Угруповання об’єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов.

«Тобто у самому місті – нормально. А ось околиці Куп’янська піддаються дуже активним атакам противника. Ворог поновив активності в районі Куп’янська, що зі сходу, у спробі витіснути українські війська з лівого берега Осколу. Це проблема, вони постійно намагають там лізти, їх постійно доводиться знищувати. Вони не полишили своїх намірів щодо Куп’янська, вони просто отримали великого прочухана, взяли певну паузу на відновлення і потім полізли знову», – розповів Трегубов.

Крім цього, окупанти продовжують вести наступальні дії в районі Вовчанська.

«Ці спроби постійні. Вони зазвичай закінчуються одним й тим самим: вони намагаються йти малими групами – малі групи знищуються», – сказав Трегубов.