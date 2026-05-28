Мати привезла на город: чи повертаються батьки з дітьми на Куп’янщину

У Куп’янському районі фіксують випадки, коли батьки разом із дітьми повертаються у небезпечні населені пункти, повідомив в етері нацмарафону начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич.

«Декілька тижнів тому у Великобурлуцькій громаді ми таку родину вивозили. Мати приїхала з дітьми на городі попрацювати. Була попереджена, діти були вивезені. Вона виїхала на наступний день, як провела свою роботу. По тих населених пунктах, де у нас оголошена примусова евакуація, ще 53 дитини залишаються. Є термін у них до 6 червня виїхати. З ними ми працюємо. Їм все пояснили. Але, як завжди, у нас люди до останнього чекають», – зазначив Канашевич.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Він розповів, що доба в районі почалася важко.

«У нас вранці уже надійшли повідомлення, що внаслідок застосування FPV-дронів в селі Рогозянка поранена жінка 1966 року народження. Наразі вона евакуйована до Харкова. Вона знаходиться в стані середньої важкості. Так само зранку надійшло повідомлення, що в селі Сенькове засобами повітряного спостереження військовими виявлене тіло чоловіка. Через деякий час з’ясуємо обставини», – повідомив Канашевич.