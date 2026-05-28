За тиждень на Харківщині знайшли майже тисячу вибухонебезпечних предметів

У пресслужбі Харківської ОВА розповіли, що за тиждень піротехніки виявили та знешкодили 945 одиниць вибухонебезпечних предметів в Харківській області.

Системну організацію заходів із розмінування та безпеки в області здійснює Центр координації протимінної діяльності, зазначили у пресслужбі ХОВА.

“Нагадуємо: про виявлені підозрілі предмети чи засоби ураження необхідно невідкладно повідомити правоохоронців та аварійні служби за номерами телефонів 101 або 102. Обов’язково дочекайтеся прибуття слідчо-оперативної групи”, – додали в ХОВА.