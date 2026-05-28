Live

За тиждень на Харківщині знайшли майже тисячу вибухонебезпечних предметів

Суспільство 11:45   28.05.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
За тиждень на Харківщині знайшли майже тисячу вибухонебезпечних предметів

У пресслужбі Харківської ОВА розповіли, що за тиждень піротехніки виявили та знешкодили 945 одиниць вибухонебезпечних предметів в Харківській області.

Системну організацію заходів із розмінування та безпеки в області здійснює Центр координації протимінної діяльності, зазначили у пресслужбі  ХОВА.

“Нагадуємо: про виявлені підозрілі предмети чи засоби ураження необхідно невідкладно повідомити правоохоронців та аварійні служби за номерами телефонів 101 або 102. Обов’язково дочекайтеся прибуття слідчо-оперативної групи”, – додали в ХОВА.

Читайте також: Про вибухи попереджають мешканців регіону – що буде

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Що наробив сильний вітер у Харкові напередодні, показали комунальники (фото)
Що наробив сильний вітер у Харкові напередодні, показали комунальники (фото)
28.05.2026, 12:04
Готові платити 50 тисяч гривень: у ХОВА опублікували найкращі вакансії тижня
Готові платити 50 тисяч гривень: у ХОВА опублікували найкращі вакансії тижня
28.05.2026, 10:40
Сьогодні 28 травня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 28 травня 2026: яке свято та день в історії
28.05.2026, 06:00
Підлітка побили та зняли це на телефон: копи знайшли підозрюваного
Підлітка побили та зняли це на телефон: копи знайшли підозрюваного
28.05.2026, 11:15
За тиждень на Харківщині знайшли майже тисячу вибухонебезпечних предметів
За тиждень на Харківщині знайшли майже тисячу вибухонебезпечних предметів
28.05.2026, 11:45
Машовець: прорватися у Великий Бурлук прагнуть росіяни – який їхній план
Машовець: прорватися у Великий Бурлук прагнуть росіяни – який їхній план
28.05.2026, 09:57

Новини за темою:

26.05.2026
Яд у чорноземі: яка невидима загроза внаслідок боїв отруює Харківщину (відео)
20.05.2026
На Харківщині підриватимуть міни сьогодні – де і о котрій
18.05.2026
Понад три сотні боєприпасів знешкодили вибухотехніки в регіоні – ДСНС
13.04.2026
Несподівана знахідка: ДСНС знешкодила снаряди часів Другої світової
11.04.2026
Буферна зона РФ на Харківщині посипалася, «пряники» від ворога – огляд фронту


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «За тиждень на Харківщині знайшли майже тисячу вибухонебезпечних предметів», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 28 Травня 2026 в 11:45;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У пресслужбі Харківської ОВА розповіли, що за тиждень піротехніки виявили та знешкодили 945 одиниць вибухонебезпечних предметів в Харківській області.".