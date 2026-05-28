За тиждень на Харківщині знайшли майже тисячу вибухонебезпечних предметів
У пресслужбі Харківської ОВА розповіли, що за тиждень піротехніки виявили та знешкодили 945 одиниць вибухонебезпечних предметів в Харківській області.
Системну організацію заходів із розмінування та безпеки в області здійснює Центр координації протимінної діяльності, зазначили у пресслужбі ХОВА.
“Нагадуємо: про виявлені підозрілі предмети чи засоби ураження необхідно невідкладно повідомити правоохоронців та аварійні служби за номерами телефонів 101 або 102. Обов’язково дочекайтеся прибуття слідчо-оперативної групи”, – додали в ХОВА.
Читайте також: Про вибухи попереджають мешканців регіону – що буде
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Україна; Теги: міни, Харькощвина, хова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «За тиждень на Харківщині знайшли майже тисячу вибухонебезпечних предметів», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 28 Травня 2026 в 11:45;