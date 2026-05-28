Live

За неделю на Харьковщине нашли почти тысячу взрывоопасных предметов

Общество 11:45   28.05.2026
Николь Костенко-Лагутина
За неделю на Харьковщине нашли почти тысячу взрывоопасных предметов

В пресс-службе Харьковской ОВА рассказали, что за неделю пиротехники выявили и обезвредили 945 единиц взрывоопасных предметов.

Системную организацию мер по разминированию и безопасности в области осуществляет Центр координации противоминной деятельности, отметили в сообщении.

«Напоминаем: об обнаруженных подозрительных предметах или средствах поражения необходимо безотлагательно сообщить правоохранителям и аварийным службам по телефонам 101 или 102. Обязательно дождитесь прибытия следственно-оперативной группы», – добавили в ХОВА.

Читайте также: О взрывах предупреждают жителей региона – что будет

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова — главное за 28 мая: где атаковал враг, последствия ветра
Новости Харькова — главное за 28 мая: где атаковал враг, последствия ветра
28.05.2026, 12:10
Сегодня 28 мая 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 28 мая 2026: какой праздник и день в истории
28.05.2026, 06:00
Опасные шквалы, от +6: прогноз погоды по Харькову и области на 28 мая
Опасные шквалы, от +6: прогноз погоды по Харькову и области на 28 мая
27.05.2026, 20:55
Машовец: прорваться в Великий Бурлук стремятся россияне – каков их план
Машовец: прорваться в Великий Бурлук стремятся россияне – каков их план
28.05.2026, 09:57
Подростка избили и сняли это на телефон: копы нашли подозреваемого
Подростка избили и сняли это на телефон: копы нашли подозреваемого
28.05.2026, 11:15
Что наделал сильный ветер в Харькове накануне, показали коммунальщики (фото)
Что наделал сильный ветер в Харькове накануне, показали коммунальщики (фото)
28.05.2026, 12:04

Новости по теме:

26.05.2026
Яд в черноземе: какая невидимая опасность из-за боев отравляет Харьковщину 📹
20.05.2026
На Харьковщине будут подрывать мины сегодня – где и во сколько
18.05.2026
Больше трех сотен боеприпасов обезвредили взрывотехники в регионе – ГСЧС
13.04.2026
Неожиданная находка: ГСЧС обезвредила снаряды времен Второй мировой
11.04.2026
Буферная зона РФ на Харьковщине посыпалась, «пряники» от врага — обзор фронта


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «За неделю на Харьковщине нашли почти тысячу взрывоопасных предметов», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 28 мая 2026 в 11:45;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пресс-службе Харьковской ОВА рассказали, что за неделю пиротехники выявили и обезвредили 945 единиц взрывоопасных предметов.".