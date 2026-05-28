За неделю на Харьковщине нашли почти тысячу взрывоопасных предметов
В пресс-службе Харьковской ОВА рассказали, что за неделю пиротехники выявили и обезвредили 945 единиц взрывоопасных предметов.
Системную организацию мер по разминированию и безопасности в области осуществляет Центр координации противоминной деятельности, отметили в сообщении.
«Напоминаем: об обнаруженных подозрительных предметах или средствах поражения необходимо безотлагательно сообщить правоохранителям и аварийным службам по телефонам 101 или 102. Обязательно дождитесь прибытия следственно-оперативной группы», – добавили в ХОВА.
- • Дата публикации материала: 28 мая 2026 в 11:45;