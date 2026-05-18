Больше трех сотен боеприпасов обезвредили взрывотехники в регионе – ГСЧС

Общество 10:03   18.05.2026
Николь Костенко-Лагутина
За минувшую неделю пиротехники выявили и обезвредили 323 вражеских боеприпаса, пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Над разминированием территорий работали 27 пиротехнических расчетов ГСЧС. А за весь период полномасштабного вторжения РФ саперы уничтожили уже 142104 единицы взрывоопасных предметов.

«Минная угроза на Харьковщине до сих пор остается очень высокой! Каждый день саперы ГСЧС с риском для жизни борются за то, чтобы каждый метр украинской земли стал безопасным для людей. Важно помнить правила минной безопасности: будьте внимательны, не трогайте подозрительные предметы, не подходите к ним, сразу сообщайте по номерам 101, 102 или 112», – написали спасатели.

Новости Харькова — главное за 18 мая: как прошла ночь
