Больше трех сотен боеприпасов обезвредили взрывотехники в регионе – ГСЧС

За минувшую неделю пиротехники выявили и обезвредили 323 вражеских боеприпаса, пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Над разминированием территорий работали 27 пиротехнических расчетов ГСЧС. А за весь период полномасштабного вторжения РФ саперы уничтожили уже 142104 единицы взрывоопасных предметов.

«Минная угроза на Харьковщине до сих пор остается очень высокой! Каждый день саперы ГСЧС с риском для жизни борются за то, чтобы каждый метр украинской земли стал безопасным для людей. Важно помнить правила минной безопасности: будьте внимательны, не трогайте подозрительные предметы, не подходите к ним, сразу сообщайте по номерам 101, 102 или 112», – написали спасатели.