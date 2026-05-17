Live

Попал в плен в 25 лет, а вернулся в 29: освободили героя обороны «Азовстали»

Общество 17:48   17.05.2026
Оксана Горун
Попал в плен в 25 лет, а вернулся в 29: освободили героя обороны «Азовстали» Фото: Медийный Змиев

Из российского плена освободили жителя Змиевской громады Михаила Гарагатого. Он защищал «Азовсталь» в Мариуполе и находился в российских застенках с 2022 года.

«Ему сейчас 29. Когда в 2022 году Михаил попал в плен после обороны героической «Азовстали», ему было всего 25. Молодой нацгвардеец прошел через ад российского плена — Еленовка, Старый Оскол, Мордовия… Четыре долгих года неизвестности, боли и борьбы», — пишет «Медийный Змиев».

Дома в возвращение Михаила не переставали верить мама и сестра. И они дождались: защитника «Азовстали» освободили во время недавнего этапа обмена в формате «тысяча на тысячу».  Сейчас мужчина проходит реабилитацию.

Читайте также: «Прилеты» в Москве и области — Зеленский заявил о справедливости (видео)

Напомним, девять жителей Харьковщины вернулись домой из российского плена во время обмена, который состоялся в пятницу, 15 мая. Всего же во время первого этапа обмена «тысяча на тысячу» удалось освободить 205 защитников Украины.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Новости Харькова — главное за 17 мая: освобождение героя Азовстали, удар КАБ
Новости Харькова — главное за 17 мая: освобождение героя Азовстали, удар КАБ
17.05.2026, 18:19
«Прилеты» в Москве и области — Зеленский заявил о справедливости (видео)
«Прилеты» в Москве и области — Зеленский заявил о справедливости (видео)
17.05.2026, 12:57
Ночные «прилеты» в Харькове: Терехов о последствиях
Ночные «прилеты» в Харькове: Терехов о последствиях
17.05.2026, 07:09
Водитель BMW из Харькова сбил военного ТЦК в Ровно (видео)
Водитель BMW из Харькова сбил военного ТЦК в Ровно (видео)
17.05.2026, 10:35
Как продвигается у РФ создание «буферной зоны» на Харьковщине: данные ГПСУ
Как продвигается у РФ создание «буферной зоны» на Харьковщине: данные ГПСУ
17.05.2026, 14:00
Попал в плен в 25 лет, а вернулся в 29: освободили героя обороны «Азовстали»
Попал в плен в 25 лет, а вернулся в 29: освободили героя обороны «Азовстали»
17.05.2026, 17:48

Новости по теме:

20.05.2025
Сегодня 20 мая: какой праздник и день в истории
08.02.2024
Еще сотню защитников вернули в Украину из российского плена (фото, видео)
09.07.2023
Освобождение героев: ISW заявил о «заметном сдвиге» в отношениях Турции и РФ
08.07.2023
Герои обороны «Азовстали» возвращаются из Турции в Украину — Зеленский
06.10.2022
Лауреатом премии фестиваля Kharkiv MeetDocs стал «Последний день на Азовстали»


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Попал в плен в 25 лет, а вернулся в 29: освободили героя обороны «Азовстали»», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 17 мая 2026 в 17:48;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из российского плена освободили жителя Змиевской громады Михаила Гарагатого. Он защищал «Азовсталь» в Мариуполе и находился в российских застенках с 2022 года".