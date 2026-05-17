Попал в плен в 25 лет, а вернулся в 29: освободили героя обороны «Азовстали»
Из российского плена освободили жителя Змиевской громады Михаила Гарагатого. Он защищал «Азовсталь» в Мариуполе и находился в российских застенках с 2022 года.
«Ему сейчас 29. Когда в 2022 году Михаил попал в плен после обороны героической «Азовстали», ему было всего 25. Молодой нацгвардеец прошел через ад российского плена — Еленовка, Старый Оскол, Мордовия… Четыре долгих года неизвестности, боли и борьбы», — пишет «Медийный Змиев».
Дома в возвращение Михаила не переставали верить мама и сестра. И они дождались: защитника «Азовстали» освободили во время недавнего этапа обмена в формате «тысяча на тысячу». Сейчас мужчина проходит реабилитацию.
Напомним, девять жителей Харьковщины вернулись домой из российского плена во время обмена, который состоялся в пятницу, 15 мая. Всего же во время первого этапа обмена «тысяча на тысячу» удалось освободить 205 защитников Украины.
- • Дата публикации материала: 17 мая 2026 в 17:48;