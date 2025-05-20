Сегодня 20 мая: какой праздник и день в истории

20 мая в Украине – День банковских работников и День переводчика жестового языка. В этот день в 2022 году последние защитники покинули территорию завода «Азовсталь» в Мариуполе. В 2019-м прошла инаугурация президента Украины Владимира Зеленского. В 2009-м ФК «Шахтер» завоевал Кубок УЕФА. В 1961-м диссидента Левко Лукьяненко приговорили к смертной казни. В 1899-м полицейские впервые выписали штраф водителю за превышение скорости. В 1873-м Леви Страусс получил патент на джинсы. В 1498-м Васко да Гама первым достиг берегов Индии. В 325-м римский император Константин Великий созвал в Никее Первый Вселенский Собор.

Праздники и памятные даты 20 мая

20 мая в Украине – День банковских работников и День переводчика жестового языка.

В мире – Всемирный день метрологии, Всемирный день травматолога, Международный день HR.

Также сегодня: Международный день клинических исследований, Международный день красных кроссовок (посвященный спасению людей с пищевой аллергией), Всемирный день пчел, Европейский день моря, День динозавров (отмечают в третий вторник мая).

20 мая в истории

20 мая 325 года римский император Константин Великий созвал в Никее Вселенский Собор. Подробнее.

20 мая 1498 года португальский мореплаватель Васко да Гама первым достиг берегов Индии, открыв морской путь к ней – вокруг мыса Доброй Надежды. Подробнее.

20 мая 1873 года Леви Страусс получил патент на штаны с металлическими заклепками на карманах. Это была уже окончательная версия джинсов. Подробнее.

20 мая 1879 года родился будущий государственный деятель УНР Борис Мартос. Подробнее.

20 мая 1899 года полицейские впервые выписали штраф водителю за превышение скорости. Подробнее.

20 мая 1961 года советского диссидента, юриста Левко Лукьяненко приговорили к смертной казни. Позже приговор заменили на 15 лет заключения. Подробнее.

20 мая 2005 года украинская документальная короткометражка получила «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале. Подробнее.

20 мая 2009 года ФК «Шахтер» (Донецк) завоевал Кубок УЕФА. Подробнее.

20 мая 2019 года состоялась инаугурация Президента Украины Владимира Зеленского. В тот же день он с трибуны Верховной Рады провозгласил свое первое решение о роспуске парламента.

20 мая 2022 года последние защитники покинули территорию завода «Азовсталь» в Мариуполе. По разным данным, с завода в этот день вышло около пятисот защитников. Среди последних, кто покинул крепость — командир «Азова» Денис Прокопенко («Редис»), его заместитель Святослав Паламарь («Калина») и майор морпехов Сергей Волынский («Волына»). На этом закончилась героическая оборона Мариуполя, которая длилась 86 дней, из них 82 – в полном окружении.

Непосредственно на Азовстали оборону защитники Украины заняли не с первых дней полномасштабного вторжения. Хотя на Мариуполь масштабное нашествие произошло уже 24 февраля, в начале воины «Азова», бригады ВСУ, Нацгвардии, морпехи, а также местная полиция и тероборона удерживали значительную часть города и береговую линию. Однако, оказавшись в полном окружении и под массированными авиаударами, постепенно теряли контроль над отдельными районами и территориями.

«На 17 марта 2022 года украинские военные контролировали всего половину окруженного врагом города. В конце марта — начале апреля украинским военным несколько раз удалось доставить вертолетами в блокадный Мариуполь подкрепления и лекарства, а также эвакуировать раненых. В начале апреля горсовет Мариуполя заявил о разрушении 90% зданий в городе. В апреле спутниковые снимки показали появление в пригороде нескольких массовых захоронений. В конце апреля кольцо обороны сжалось на территории завода «Азовсталь», — датирует события Министерство внутренних дел Украины.

Фактически ближе к концу марта главными форпостами украинской обороны в городе уже были заводы: «Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича» и «Азовсталь». На территории первого находилась 36-я отдельная бригада морской пехоты, на втором – азовцы, а также – гражданские жители города, скрывавшиеся от российских бомбардировок. «Азовсталь» и для обороны, и для укрытия выбрали не случайно.

«Азовсталь» занимает пятую часть Мариуполя. Территория завода составляет около 11,5 км кв. — для сравнения, это в 26 раз больше Ватикан или в пять раз больше Монако, — пишет «Суспільне» в проекте «Азовсталь. История обороны». – На территории завода было 36 бомбоубежищ, каждое рассчитано на примерно 60 человек. «Все строилось с требованиями гражданской защиты, с бомбоубежищами ниже нулевой отметки. То есть подвальное помещение, а ниже — бомбоубежища, построенные с двумя выходами, массивными металлическими дверями, системой замков и двойной системой вентиляции», — рассказывает директор по персоналу «Азовстали» Иван Голтвенко. Готовить бомбоубежища к военным действиям начали еще с 2014 года — снабдили стульями, кроватями, вентиляцией. До этого они либо пустовали, либо использовались как склады, говорит Голтвенко. Там были аптечки, запас еды и воды с расчетом на две недели. Дважды в год работники завода проходили подготовку к чрезвычайной ситуации и спускались в убежища. В российских СМИ распространяли информацию, что «Азовсталь» располагает пятиэтажным подземным городом и тоннелями, которые используют защитники Мариуполя. Впрочем, ни подземных этажей, ни тоннелей на комбинате нет».

Некоторое время между «Азовсталью» и комбинатом Ильича был путь, по которому морпехам переправляли боеприпасы и забирали их раненых. А оружие и припасы защитникам доставляли «с большой земли» – во время рискованных вертолетных рейсов. В апреле командование морпехов приняло решение выходить из меткомбината – около 1000 воинов попали в российский плен. Однако не все. Группа из двухсот морпехов, которой руководил Сергей Волынский («Волына»), соединилась с «Азовом» на «Азовстали». В дальнейшем «Волына» стал одним из лиц обороны завода – на уровне с «Редисом» и «Калиной». Вместе наиболее стойкие из защитников Мариуполя держали «Азовсталь» под контролем еще почти месяц – несмотря на то, что уже 21 апреля российское командование рапортовало об «освобождении Мариуполя».

Одновременно с круговой обороной завода принимали меры, чтобы спасти с него гражданских: периодически открывали «зеленые коридоры», некоторые люди не выдерживали и пытались выйти своим ходом. Всех гражданских удалось эвакуировать с завода до 7 мая.

А уже вечером 16-го командир «Азова» Денис Прокопенко сообщил: «Защитники Мариуполя выполнили приказ». Впоследствии Генштаб ВСУ расшифровал, что приказом было – сохранить жизнь личного состава.

«Началась эвакуация 53 тяжелораненых военнослужащих. Они доставлены в медицинское учреждение в Новоазовске. Еще 211 защитников через гуманитарный коридор были эвакуированы в Еленовку с последующим возвращением их на подконтрольную Украине территорию через процедуры обмена. Мероприятия по спасению остающихся на территории «Азовстали» защитников продолжаются», – говорилось, в частности, в заявлении Генштаба.

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении впоследствии заявил: «Чтобы вернуть ребят домой, работа продолжается. И эта работа требует деликатности и времени». Однако впоследствии выяснилось, что россияне традиционно не планировали выполнять какие-либо договоренности. Они максимально избегали и до сих пор избегают обменов защитников «Азовстали», выдавая их буквально по несколько человек в каждый обмен (хотя и обменяли на Медведчука командиров обороны завода).

«Ни один из тех, кто давал бойцам Мариупольского гарнизона гарантии при выходе с территории «Азовстали», не выполнил своих обещаний. Сохранение жизни каждого военнослужащего гарнизона, неприменение пыток и скорейшие обмены — вот первоочередные договоренности, которые ООН, Международный Комитет Красного Креста, российская сторона и военно-политическое руководство Украины гарантировали нам в мае 2022 года, — написал в июне 2024 года Денис Прокопенко, сейчас – полковник и командир 1-го корпуса НГУ «Азов». – Так, россияне со свойственным им вероломством наплевали на все эти пункты. Апогеем нарушения ими законов и обычаев ведения войны стала казнь 53 безоружных азовцев в Еленовке. Два года назад во сне они были коварно убиты в организованном россиянами теракте в бараке колонии. Более сотни наших побратимов получили ранения. Современная история не знает подобных примеров бесчеловечной жестокости по отношению к военнопленным».

В общей сложности, по данным, которые озвучивал Зеленский, в российском плену оказались более 2,5 тысячи защитников «Азовстали». Это были не только воины «Азова», но и представители всех соединений Сил обороны. Денис «Редис» Прокопенко во время каждого обмена считает, сколько удалось вытащить «азовцев», а сколько – еще осталось.

«Сегодня в рамках обмена военнопленными вернулись шесть военнослужащих 12-й бригады специального назначения «Азов». 842 азовца уже почти три года остаются в плену. Каждый на своем месте продолжаем прилагать максимум усилий, чтобы вернуть их домой», – написал он после обмена пленными 19 марта 2025 года.

Церковный праздник 20 мая

20 мая чтят память мучеников Фалалея, Александра и Астерия. Подробнее.

Народные приметы

Если ласточки высоко летают – будет ясная погода, низко – к дождю.

Если в этот день идет дождь, то сентябрь будет теплым.

Что нельзя делать 20 мая

Нельзя ссориться и ругаться.

Нельзя давать взаймы деньги.