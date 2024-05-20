Сегодня 20 мая: какой день в истории

20 мая в Харькове и области — День скорби. В этот день 325 года римский император Константин Великий созвал в Никее Первый Вселенский Собор. В 1498-м Васко да Гама первым достиг берегов Индии. В 1873-м Леви Страусс получил патент на джинсы. В 1899-м полицейские впервые выписали штраф водителю за превышение скорости. В 1961-м диссидента Левко Лукьяненко приговорили к смертной казни. В 2009-м ФК «Шахтер» завоевал Кубок УЕФА. В 2019-м прошла инаугурация президента Украины Владимира Зеленского. В 2022-м последние защитники покинули территорию завода «Азовсталь» в Мариуполе.

Праздники и памятные даты 20 мая

20 мая в Харькове и области — День скорби в память об убитых россиянами 19 мая жителях Харьковщины.

«Оккупанты в результате обстрелов сел Ковшаровка, Новоосиново Купянской громады и Малоданиловской громады унесли жизни 11 человек. Среди погибших – беременная женщина», — сообщил 19 мая начальник ХОВА Олег Синегубов. Он объявил 20 мая Днем скорби в регионе.

20 мая в Украине — День банковских работников и День переводчика жестового языка.

В мире – Всемирный день метрологии, Всемирный день травматолога.

Также отмечают: День клинических испытаний, Всемирный день пчел, Европейский день моря.

20 мая в истории

20 мая 325 года римский император Константин Великий созвал в Никее Вселенский Собор.

Он стал первым из Вселенских Соборов в истории христианства. Исходно причиной его созыва стал «арианский спор» — борьба между церковными иерархами и богословами, развернувшаяся вокруг трактовки сущности Бога, предложенной пресвитером Арием. Арий отрицал единосущность Святой Троицы. Он считал, что Иисус Христос не является Богом, а лишь «самым совершенным творением Божиим, обладающим превосходством над другими сотворенными существами и наивысшим достоинством после Бога-Отца». Главным оппонентом Ария стал александрийский патриарх Александр, настаивавший на единой сущности Святой Троицы – Бога-Отца, Бога-Сына и Святого духа.

Обе стороны постепенно увеличивали количество своих поклонников в христианском мире. Поэтому император Константин, увидев намечающийся раскол в церкви, решил проявить инициативу, чтобы уладить спор. Кроме того, были и другие церковные вопросы, которые необходимо было согласовать – в первую очередь относительно вычисления даты Пасхи. Император пригласил к участию в соборе епископов, а также пресвитеров и дьяконов. Все они должны были прибыть в Никею 20 мая, однако фактически собор открылся только в июне. В общей сложности собралось 318 представителей духовенства — примерно шестая часть всего вселенского епископата. Сам император присутствовал на собрании как слушатель.

Собор длился до 25 августа. На нем приняли ряд решений, повлиявших на дальнейшее развитие христианства. Во-первых, арианство признали «безбожной ересью» и предали анафеме, самого Ария сослали в Иллирию с запретом возвращаться в Египет (впоследствии сам Константин этот запрет отменил). Во-вторых, определили время празднования Пасхи (первое воскресенье после первого дня полнолуния). Наконец, на соборе утвердили Никейский символ веры – формулу вероисповедания, в которой провозгласили божественность Бога-Сына. Иисуса Христа определили «единосущим Отцу» (то есть Сын является тем же Богом по сути, что и Отец). Этот символ веры не подписали два ливийских епископа, которых отправили в ссылку вместе с Арием. А некоторые воинствующие ариане подписали, чтобы не составить изгнанникам компанию. Собор также принял каноны, касающиеся разных вопросов церковной дисциплины.

20 мая 1498 года португальский мореплаватель Васко да Гама первым достиг берегов Индии, открыв морской путь к ней – вокруг мыса Доброй Надежды. Подробнее.

20 мая 1873 года Леви Страусс получил патент на штаны с металлическими заклепками на карманах. Это была уже окончательная версия джинсов. Подробнее.

20 мая 1879 года родился будущий государственный деятель УНР Борис Мартос. Подробнее.

20 мая 1899 года полицейские впервые выписали штраф водителю за превышение скорости. Что характерно – водителем-нарушителем уже к тому времени был таксист. А «мчался» он так, что его догнали копы на велосипедах. Это произошло в Нью-Йорке, где на тот момент разрешенная скорость была 15 км/ч. А «лихач» «летел» 20 км/ч. Так нарушитель Джекоб Герман и вошел в историю.

20 мая 1961 года советского диссидента, юриста Левко Лукьяненко приговорили к смертной казни. Позже приговор заменили на 15 лет заключения. Подробнее.

20 мая 2005 года украинская документальная короткометражка получила «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале. Подробнее.

20 мая 2009 года ФК «Шахтер» (Донецк) завоевал Кубок УЕФА. Подробнее.

20 мая 2019 года состоялась инаугурация Президента Украины Владимира Зеленского. В тот же день он с трибуны Верховной Рады провозгласил свое первое решение о роспуске парламента.

20 мая 2022 года последние защитники покинули территорию завода «Азовсталь» в Мариуполе. Подробнее.

Церковный праздник 20 мая

20 мая чтят память мучеников Фалалея, Александра и Астерия. Во времена царствования Нумериана (283 – 284) правитель города Эгеи разослал воинов разыскивать христиан. К нему привели Фалалея, который заявил, что верит в Христа и не отречется. Тогда правитель приказал двум палачам Александру и Астерию просверлить голени мученику, продернуть веревку и повесить его вниз головой. Однако палачи просверлили обрубок дерева, который повесили вместо мученика. Когда правитель увидел, что его обманули, он приказал жестоко избить Александра и Астерия. А они сообщили, что они тоже христиане. Тогда правитель отдал приказ немедленно отсечь им головы. Затем он дважды пытался сам исполнить смертную казнь – просверлить голени святому, но ему это не удалось. Тогда он приказал утопить святого Фалалея. Когда же правителю доложили, что смертную казнь провели, в помещение вошел Фалалей – живой и весь в белом. Тогда его бросили на корм зверям, однако те не коснулись мученика. Видя происходящее, народ начал громко кричать: «Великий Бог христианский. Бог Фалалея, помилуй нас!» Поэтому правитель приказал убить святого мечом. Это произошло в 284 году.

Народные приметы

Если ласточки высоко летают – будет ясная погода, низко – к дождю.

Если в этот день идет дождь, то сентябрь будет теплым.

Что нельзя делать 20 мая

Нельзя ссориться и ругаться.

Нельзя давать взаймы деньги.