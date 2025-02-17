Сегодня 17 февраля: какой день в истории

17 февраля год назад командование ВСУ заявило о выводе украинских сил из Авдеевки. В 1999-м Верховная Рада Украины сняла неприкосновенность с Павла Лазаренко. В 1992-м в Италии прошел первый арест, с которого началась масштабная операция против мафии «Чистые руки». В 1892-м родился будущий глава УГКЦ Иосиф Слепой. В 1864-м впервые в истории в бою успешно применили подлодку. В 1863-м в Женеве основали Международный комитет помощи раненым – будущий Красный Крест. В 1673-м прямо на сцене умер Мольер. В 1600-м сожгли Джордано Бруно.

Праздники и памятные даты 17 февраля

17 февраля в мире – День спонтанного проявления доброты.

Также сегодня: День кота в Европе, Всемирный день человеческого духа, Всемирный день устойчивости туризма.

17 февраля в истории

17 февраля 1600 года в Риме на Кампо де Фьори по решению суда сожгли Джордано Бруно. Подробнее.

17 февраля 1673 года в Париже на сцене во время спектакля «Мнимый больной» умер Мольер. Подробнее.

17 февраля 1863 года в Женеве состоялось первое заседание Международного комитета помощи раненым. В будущем он превратился в Международный комитет Красного Креста. Подробнее.

17 февраля 1864 года впервые в истории в бою успешно применили подлодку. Подробнее.

17 февраля 1892 года родился будущий глава УГКЦ, блаженнейший Иосиф Слипый. Подробнее.

17 февраля 1992 года в Италии арестовали директора муниципального дома для престарелых Марио Кьеза — члена Итальянской социалистической партии. Его обвиняли в получении взятки при распределении подрядов. Этот арест вошел в историю, поскольку положил начало операции «Чистые руки», ставшей настоящей «охотой» на итальянскую мафию. Подробнее.

17 февраля 1999 года Верховная Рада Украины сняла неприкосновенность с известнейшего украинского премьера-коррупционера – Павла Лазаренко. Подробнее.

17 февраля 2024 года Главком ВСУ Александр Сырский сообщил о выводе украинских войск из Авдеевки.

Перед этим ситуацию на направлении охарактеризовал командующий ОСУВ «Таврия» Александр Тарнавский.

«В ситуации, когда враг наступает по трупам своих же солдат с преимуществом снарядов десять к одному, под постоянными бомбардировками — это единственное правильное решение», — отметил он ночью 17 февраля, информируя об отходе защитников.

Авдеевка, находящаяся в 13 км от Донецка, оказалась на передовой российско-украинской войны еще в 2014 году. Пророссийские боевики захватывали город весной 2014-го, но впоследствии ВСУ их отбросили. Официальной датой освобождения населенного пункта стало 28 июля 2014-го. Авдеевка имела большое тактическое значение, ведь позиции вокруг нее позволяли защитникам Украины контролировать север Донецка, соседний город Ясиноватая и трассу Донецк – Горловка. Бои разной интенсивности вокруг шли и дальше – задолго до 2022 года. ВСУ добились тут успехов и потеснили оккупантов с ряда позиций. А сам город постепенно превратили в настоящую крепость. Бои за Авдеевку развернулись с новой силой в первый же день полномасштабного вторжения. Захватчики существенно продвинулись весной и летом 2022-го, однако в дальнейшем защитники провели ряд успешных контратак. Поэтому захватить город «с наскока» оккупантам не удалось, и они начали длительную и кровавую наступательную операцию, постепенно окружая Авдеевку с флангов. Военные аналитики неоднократно отмечали чрезвычайное преимущество в численности войск и техники, созданное ВС РФ на Авдеевском направлении. Еще одним радикальным преимуществом врага была почти непрерывная работа авиации, которая равняла город с землей.

«Авиационная группировка противника, сконцентрированная на этом оперативно-тактическом направлении, составляла – до 182-х единиц боевых самолетов, до 147-ми единиц вертолетов, из которых ударных (огневой поддержки) было – 66 –70 единиц», – писал уже после вывода Сил обороны из Авдеевки обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец.

Но даже при таком преимуществе в воздухе враг не мог взять Авдеевку в течение полугода максимально активных боев. И обменял развалины города на тысячи жизней своих военных. Один из популярных в то время Z-блоггеров Андрей Морозов («Мурз») 18 февраля обнародовал данные по потерях российской армии во время наступления на Авдеевку: убитыми только с октября 2023 года – 16 тысяч захватчиков и 300 единиц техники. Через несколько дней после этого откровения автор застрелился — его затравили собственные российские пропагандисты во главе с Соловьевым. По более консервативным оценкам американской разведки, потери россиян под Авдеевкой с октября 2023 года составили более 13 тысяч убитыми, было уничтожено более 220 боевых машин. Эту информацию озвучивала официальный представитель Совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон. Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции безопасности 17 февраля 2024 года, заявил, что потери россиян на Авдеевском направлении в семь раз превысили потери Сил обороны Украины.

Через год, прошедший с момента захвата россиянами Авдеевки, враг существенно придвинулся на этом участке фронта.

Оккупанты захватили на севере и северо-западе от Авдеевки Очеретино, Гродовку, Селидово, Шевченко, а на Западе и юго-западе Украинск и Курахово вместе с рядом меньших населенных пунктов по всем направлениям. Сейчас войска РФ находятся уже у окрестностей Покровска. Правда, в последние недели защитники и военные аналитики информируют о замедлении наступления оккупантов на Покровском направлении.

Церковный праздник 17 февраля

17 февраля чтят память великомученика Феодора Тирона. Подробнее.

Народные приметы

Если на озерах и реках начал таять лед, скоро наступит весна.

Если у елки ветки сгибаются вниз, то скоро пойдет снег, а если загнуты вверх, то погода будет теплой и ясной.

Что нельзя делать 17 февраля

Нельзя подходить близко к незнакомым собакам.

Нельзя дразнить собак, кричать на них или размахивать руками рядом.

Нельзя ходить в лес.