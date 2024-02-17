Сегодня 17 февраля: какой праздник и день в истории

17 февраля 1600 года сожгли Джордано Бруно. В 1673-м прямо на сцене умер Мольер. В 1863-м в Женеве основали Международный комитет помощи раненым – будущий Красный Крест. В 1864-м впервые в истории в бою успешно применили подлодку. В 1892-м родился будущий глава УГКЦ Иосиф Слипый. В 1992-м в Италии прошел первый арест, с которого началась масштабная операция против мафии «Чистые руки». В 1999-м Верховная Рада Украины сняла неприкосновенность с Павла Лазаренко.

Праздники и памятные даты 17 февраля

17 февраля – Международный День спонтанного проявления доброты, Международный день кота, Всемирный день человеческого духа.

17 февраля в истории

17 февраля 1600 года в Риме на Кампо де Фьори по решению суда сожгли Джордано Бруно. Подробнее.

17 февраля 1673 года в Париже на сцене во время спектакля «Мнимый больной» умер Мольер. Подробнее.

17 февраля 1863 года в Женеве состоялось первое заседание Международного комитета помощи раненым. В будущем он превратился в Международный комитет Красного Креста.

Однако от основания до современного вида комитет прошел длительную эволюцию. Ведь сначала это было частное учреждение с довольно небольшим представительством. Его основателем стал швейцарский предприниматель и общественный деятель Анри Дюнан. Он происходил из кальвинистской семьи. Был сыном успешного бизнесмена. И с юности занимался одновременно благотворительностью и бизнесом. Как ни странно, но к идее создания будущего Красного Креста его привела именно бизнес-часть натуры.

В 1856 году Дюнан открыл мукомольную компанию в Алжире, который в то время был французской колонией. При этом бизнесмену никак не удавалось решить вопросы прав на землю и воду с местными колониальными властями, поэтому он решил обратиться непосредственно к французскому императору Наполеону III. А Наполеон, подражая воинственности своего знаменитого дяди, как раз находился на поле очередного боя. Франция в это время воевала вместе с итальянцами против Австрии. Так Дюнан, ища императора для решения сугубо бизнес-вопросов, стал свидетелем самой масштабной битвы Австро-итало-французской войны 1859 года – при Сольферино. Швейцарец прибыл на место за несколько часов до завершения битвы и видел тысячи раненых, которые умирали (и которых добивали) на поле боя. Тех, кто оказывал бы помощь раненым, почти не было. И верующий бизнесмен смог организовать гражданское население для оказания помощи солдатам обеих сторон. Он также организовал закупку материалов для этого и помог создать на месте импровизированные госпитали. Более того — Дюнан добился освобождения французами австрийских врачей, чтобы те также подключились к оказанию помощи и своим согражданам, и воинам армии противника.

Все увиденное и свой опыт организации помощи раненым Дюнан впоследствии описал в книге «Воспоминания о Сольферино», изданной в Женеве в 1862 году. Там же он выразил убеждение, что необходимо создать нейтральную организацию, которая оказывала бы медицинскую помощь раненым солдатам. Дюнан целенаправленно присылал экземпляры своей книги ведущим политическим и военным деятелям Европы, убеждая их в необходимости реализовать эту идею. Он также призвал разработать международные договоры, гарантирующие нейтралитет и защиту раненых на поле боя, а также медиков и полевых больниц. Первыми на призывы Дюнана отреагировали его же земляки.

Президент Женевского общества общественного благополучия, юрист Гюстав Муанье собрал заседание организации 9 февраля 1863 года и сделал предложения Дюнана главной темой для обсуждения. Там решили создать комитет из пяти человек, который бы в дальнейшем занимался реализацией идей. Одним из членов комитета стал сам Дюнан. Также в него вошли Муанье, генерал швейцарской армии Гийом-Анри Дюфур и врачи Луи Аппиа и Теодор Монуар. Впервые в таком составе они провели заседание 17 февраля 1863 года – и эту дату считают днем основания Международного комитета Красного Креста. За свою идею и ее реализацию Дюнан в 1901 году получил первую в истории Нобелевскую премию мира.

17 февраля 1864 года впервые в истории в бою успешно применили подлодку. Подробнее.

17 февраля 1892 года родился будущий глава УГКЦ, блаженнейший Иосиф Слипый. Подробнее.

17 февраля 1992 года в Италии арестовали директора муниципального дома для престарелых Марио Кьеза — члена Итальянской социалистической партии. Его обвиняли в получении взятки при распределении подрядов. Этот арест вошел в историю, поскольку положил начало операции «Чистые руки», ставшей настоящей «охотой» на итальянскую мафию.

В то время мафия в Италии полностью соответствовала своему образу в гангстерских фильмах. Только за 1991 год, по официальной статистике, преступные группировки совершили в стране 718 убийств и 822 похищения. Также были сотни покушений и случаев запугивания представителей власти, судей и прокуроров. Конечно, значительную часть представителей государства и запугивать было не нужно, ведь они сами были частью мафии. Войну всеохватывающему криминалитету объявил вице-прокурор Милана Антонио Ди Пьетро. Именно он инициировал первый арест, а затем успешно «потянул за ниточку» и начал раскручивать масштабное дело.

Следует отметить, что итальянские политики, являвшиеся частью мафии, в начале просто не оценили верно масштаб угрозы. Того же Кьеза они просто «сливали» — дистанцировались от него и заклеймили, назвав «мелким мошенником». В ответ Кьеза начал давать показания против своих бывших коллег. И с этого началась кампания против коррупции во всей политической системе страны. Расследование из Милана распространилось на другие города. Среди арестованных уже были не только политики, но и связанные с ними бизнесмены, промышленники, правоохранители. Они охотно давали показания друг против друга, когда понимали, что спасать их никто не собирается. В процессе происходили и забавные ситуации. Например, один из политиков-социалистов, к которому домой пришли карабинеры, немедленно признался им во всех преступлениях и «сдал» подельников. Лишь впоследствии выяснилось, что карабинеры пришли только для того, чтобы доставить политику сообщения о штрафе за нарушение правил дорожного движения. Так постепенно арестовали полторы тысячи человек. Только политиков осудили полтысячи, а все влиятельные политические партии страны практически прекратили свое существование. Политическую систему пришлось перезапускать.

17 февраля 1999 года Верховная Рада Украины сняла неприкосновенность с известнейшего украинского премьера-коррупционера – Павла Лазаренко. Подробнее.

Церковный праздник 17 февраля

17 февраля чтят память великомученика Феодора Тирона. Воина Феодора во время гонений на христиан императора Максимиана вместе с другими христианами заставляли отречься от Христа и принести жертву идолам. Когда же он отказался, Феодора подвергли жестоким мучениям и бросили в тюрьму. Там он молился и был утешен явлением Иисуса Христа. После этого мученика снова подвергали пыткам, а увидев его непреклонность, осудили на сожжение. Святой Феодор сам взошел на костер и с молитвой отдал Богу душу. Это произошло около 305 года.

Народные приметы

Если на озерах и реках начал таять лед, скоро наступит весна.

Если у елки ветки сгибаются вниз, то скоро пойдет снег, а если загнуты вверх, то погода будет теплой и ясной.

Что нельзя делать 17 февраля

Нельзя подходить близко к незнакомым собакам.

Нельзя дразнить собак, кричать на них или размахивать руками рядом.

Нельзя ходить в лес.