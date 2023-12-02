Сегодня 2 декабря: какой праздник и день в истории

2 декабря 1804 года состоялась коронация французского императора Наполеона I Бонапарта. А в 1852-м его племянник Шарль Луи Наполеон, избранный президентом Франции, совершил переворот и объявил себя императором Наполеоном ІІІ. В 1896-м в Харькове состоялся первый в Украине киносеанс. В 1991-м Канада и Польша первыми признали независимость Украины. В 1993-м убили знаменитого колумбийского наркобарона Пабло Эскобара.

Праздники и памятные даты 2 декабря

2 декабря – Международный день борьбы за отмену рабства.

Также в мире: Всемирный день предотвращения загрязнения окружающей среды, Всемирный день компьютерной грамотности, День специального образования, День баскетбола, День беспородной собаки, День свечи и День оладий.

2 декабря в истории

2 декабря 1804 года в соборе Нотр-Дам состоялась коронация Наполеона Бонапарта. Папа Римский Пий VII объявил его Императором Французским Наполеоном I.

С момента «Переворота 18 брюмера», когда Наполеон пришел к власти, прошло пять лет. За это время будущий император укрепил свою власть, существенно сократил демократические достижения республики, но при этом проводил эффективные реформы и успешно воевал. После назначения трех временных консулов в результате «Переворота 18 брюмера» под давлением Наполеона всего за пять недель разработали новую конституцию. В ней максимально «размыли» структуру законодательной власти, а исполнительную напротив консолидировали в руках одного человека – первого консула. Им, конечно, стал Бонапарт. Остальные двое имели только совещательные голоса. Формальные выборы трех консулов состоялись 12 декабря 1799-го, конституцию обнародовали 13-го, а затем провели через «референдум», результаты которого «дорисовали».

Укрепившись во власти, Наполеон занялся тем, что ему всегда удавалось лучше всего – войной. Он провел успешный итальянский поход и в течение 1800 года ликвидировал угрозу для французских границ. В 1801 и 1802 годах были заключены два мирных договора (Люневильский и Амьенский), завершившие войну Второй коалиции. Параллельно Наполеон провел успешную административную реформу, оптимизировав сбор налогов на местах, создал национальный банк, реформировал систему образования. Но параллельно усилил полицейский контроль в стране и сделал все возможное, чтобы подавить свободу слова: он закрыл 60 из 73 парижских газет. А оставшиеся поставили под контроль правительства. Из законодательных органов методически «вычищали» сторонников республики, а признаки монархического строя постепенно возвращались в повседневную жизнь. Вновь проходили официальные церемонии, мессы в Сен-Клу, охота и т.д. Также первый консул возобновил отношения с Папой Римским.

Промежуточным шагом между консульством и империей стал переход к пожизненному консульству, произошедший 2 августа 1802 года. В этот момент утвердили, что консул сможет представить Сенату своего преемника – то есть процесс пошел в сторону возвращения наследственного принципа передачи власти. А финальным аккордом на пути Наполеона к императорской короне стал так называемый «заговор XII года», участники которого хотели отстранить его от власти. После раскрытия заговора и наказания виновных подконтрольная пожизненному консулу пресса начала активно продвигать идею о необходимости наследственной власти. 18 мая 1804 года Сенат принял новую конституцию, которой огласил Наполеона императором французов. В ноябре провели плебисцит, который, конечно, подтвердил это решение. И уже 2 декабря состоялась коронация с участием Папы Римского. Тот выдвинул условие: короновать Наполеона будет только в том случае, если тот обвенчается с Жозефиной по церковному обряду.

Так что венчание провели ночью, а днем состоялась пышная церемония, во время которой Наполеон короновал себя императором, а затем положил корону на голову жене.

2 декабря 1805 года армия Наполеона разбила российско-австрийское войско в Аустерлицкой битве (или «Битве трех императоров»). Наполеон командовал 73 тысячами военных, у его противников было 86 тысяч. Но в результате союзники потеряли убитыми и ранеными 27 тысяч, а французы – около 12 тысяч.

2 декабря 1851 года во Франции появился еще один император – и снова Наполеон. Но уже Наполеон ІІІ. Почетным титулом себя наградил племянник Наполеона I Бонапарта – Шарль Луи Наполеон. Он был сыном Людовика Бонапарта, брата императора Наполеона, и его падчерицы – дочери Жозефины от первого брака Гортензии де Богарне. Хотя всю жизнь парень хотел «быть таким как дядя», долгое время его попытки прийти к власти вызвали только смех. Первую попытку он предпринял в 1836 году – при поддержке таких же сомнительных заговорщиков. Луи-Наполеон просто явился в казармы французского полка в костюме, напоминавшем костюм его дяди, с треуголькой на голове и группой заговорщиков, несших императорского орла. Часть солдат к этому моменту обработали, раздав деньги. Один из заговорщиков выкрикнул, что это революция, Луи-Филипп повержен, а власть должна перейти потомкам Наполеона. Солдаты приветствовали «потомка» возгласами: «Да здравствует император!»

Но уже в следующем полку его и заговорщиков арестовали. Учитывая комичность ситуации, суд ограничился высылкой Луи-Наполеона в США. Оттуда он вернулся в 1837 году, жил во Франции и Британии. Но в 1840-м французы решили вернуть в страну прах Наполеона I. Это «оживило» культ императора, и на этом фоне его неугомонный племянник решил, что пришло время. Он предпринял еще одну попытку переворота – по тому же сценарию, что и неудачная первая. Но в результате был арестован уже солдатами первого же полка, куда явился. И снова пэры Франции, судившие заговорщиков, были довольно мягкими к «племяннику легенды». Ему вынесли приговор, вообще не предусмотренный французским законодательством: пожизненное заключение без ограничения прав. То есть в заключении в крепости Гам он жил в комфортных условиях, встречался и общался, с кем желал, читал, улучшал образование и издавал свои работы. В этих работах он выражал социалистические взгляды, что сделало Луи-Наполеона достаточно популярным у крестьян и бедноты. В 1846 году он сбежал из тюрьмы с помощью друзей и поселился в Англии. А там нашел «спонсора» – актрису Гарриет Говард.

Пробившись в высший мир, она получила значительное состояние от одного из любовников, и имела большое количество полезных знакомств. Именно ее финансовая и политическая поддержка в дальнейшем помогла неудачнику-заговорщику победить на выборах во Франции. После революции 1848 года Луи-Наполеон вернулся в Париж, но уже не предпринимал попыток захватить власть «нахрапом». Он даже не баллотировался на первых выборах в Национальное собрание. Но в сентябре того же года принял участие в выборах, победил в пяти департаментах и вступил в учредительное собрание. А в ноябре, когда объявили первые в истории Франции выборы президента, Луи-Наполеон подал свою кандидатуру. Его избирательную кампанию легко представить современным людям – так приходят к власти любые популисты. Племянник легендарного императора обещал все вместе и ничего конкретного. В частности, в избирательном манифесте была фраза: «за четыре года передать своему преемнику власть — жесткой, свободу — неприкосновенной, прогресс — воплощенным в жизнь». Он обещал защищать религию, семью, собственность, свободу, но при этом совершенно не делился планами того, как именно он это делает. Агенты принца активно агитировали за него в провинции. Результат голосования 10 декабря был впечатляющим: Луи-Наполеон получил 5 млн 430 тысяч голосов, а его главный соперник генерал Кавеньяк – 1 млн 450 тысяч.

Бонапарт стал первым президентом Франции, а впоследствии – ее последним императором. Он также долгое время был самым молодым из президентов Французской республики за всю историю, придя к власти в 40 лет (сейчас этот рекорд побил Эмманюэль Макрон). Несмотря на присягу быть верным республике, которую дал президент, придя к власти, он не оставил свою навязчивую идею стать императором, «как дядя». И через несколько лет при поддержке своего сводного брата – министра внутренних дел Огюста де Морни – совершил переворот. Его назначили на памятную дату – день коронации Наполеона I и победы в битве под Аустерлицем. В этот день войска заняли законодательные учреждения, президент своим декретом распустил Законодательное собрание, депутатов арестовала полиция. А президент провозгласил себя императором Наполеоном III (вторым бонапартисты считали сына Наполеона I, который никогда не был у власти во Франции и умер в возрасте 21 года). Несколько возникших восстаний беспощадно подавили. Став императором, Луи-Наполеон пожелал еще и повторить военную славу дяди. Он даже провел успешные Крымскую и Австро-итало-французскую войны. Но в 1870 году попал в плен во время франко-прусской войны. На этом история его правления и завершилась: во Франции его власть свергли, после плена он уехал в Англию, где умер в 1873-м после операции на почках.

2 декабря 1896 года состоялся первый в Украине киносеанс – в Харькове. Его организовал фотограф Альфред Федецкий – всего на год отстав от всемирно известных братьев Люмьер. Подробнее.

2 декабря 1949 года Генеральная Ассамблея ООН приняла Конвенцию о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции другими лицами. Поэтому в этот день ежегодно отмечают Международный день борьбы за отмену рабства.

2 декабря 1991 года, на следующий же день после проведения Всеукраинского референдума, независимость Украины признали две первые страны мира — Канада и Польша. Подробнее.

2 декабря 1993 года в Медельине полиция убила знаменитого колумбийского наркобарона Пабло Эскобара.

Он успешно скрывался от правоохранителей, но сам «подставился», когда в день своего 44-летия позвонил по телефону жене и детям, по которым соскучился. Он проговорил с сыном по телефону дольше, чем можно было – пять минут. Этого хватило, чтобы агенты АНБ запеленговали его местоположение. Дом оцепили. Эскобар попытался скрыться через крышу, но его застрелил снайпер выстрелом в голову.

Церковный праздник 2 декабря

2 декабря по новому церковному календарю в Украине чтят память пророка Аввакума. Он один из 12 малых пророков. Аввакум пророчил около 650 года до нашей эры. Он предсказал разрушение Иерусалимского храма, Вавилонский плен и возвращение пленных на родину. Во время войны с вавилонянами пророк пошел в Аравию, где ему встретился ангел и мгновенно перенес пророка в Вавилон. Там в это время в тюрьме находился пророк Даниил. В этот момент Аввакум как раз нес еду жнецам, но отдал ее Даниилу, утолив его голод. После войны с вавилонянами пророк Аввакум вернулся на родину, где умер в глубокой старости.

Народные приметы

Если на окнах морозные узоры – весной будет много зелени.

Если звезды ночью яркие, будет сильный мороз.

Если кошка спит весь день – к холодной погоде.

Что нельзя делать 2 декабря

Нельзя распространять негативные настроения.

Нельзя лениться.

Нельзя делиться планами на будущее даже с самыми близкими людьми.