Сегодня 2 декабря: какой праздник и день в истории

2 декабря по церковному календарю – память пророка Авдия и мученика Варлаама. В Харькове прошел первый в Украине киносеанс. А 2 декабря 1991 года независимость Украины признали две первые страны мира – Польша и Канада.

Праздники и памятные даты 2 декабря

Государственные праздники и памятные даты Украины в этот день не отмечают.

В мире 2 декабря – Международный день борьбы за отмену рабства.

2 декабря в истории

2 декабря 1896 года состоялся первый в Украине киносеанс – в Харькове. Его организовал фотограф Альфред Федецкий — всего на год отстав от всемирно известных братьев Люмьер.

2 декабря Федецкий продемонстрировал несколько хроникальных сюжетов в помещении Харьковского оперного театра (сейчас это – областная филармония на ул. Рымарской). Уже после Харькова кинопоказы на постоянной основе стали проходить и в других городах Украины.

Отметим, что развитие украинского кино, собственно, не просто шло в ногу с мировыми тенденциями, но и на начальном этапе опережало их. В 1893 году студент Одесского университета (а впоследствии — инженер) Иосиф Тимченко за два года до братьев Люмьер разработал аппарат «кинескоп», пригодный для киносъемки и кинопроекции. В том же году он осуществил первые киносъемки – запечатлел всадников и метателей копий.

2 декабря 1991 года – уже на следующий день после проведения Всеукраинского референдума независимость Украины признали две первые страны мира – Канада и Польша. Первый министр иностранных дел Украины Анатолий Зленко в интервью «Голосу Украины» так вспоминал о тех событиях: «Это был вечер 2 декабря. Мне позвонил Нестор Гаевский (тогда генконсул Канады в Украине) и говорит: «Я к вам сейчас с важным сообщением зайду». Я уже понял, о чем речь, жду. А он задерживается. Тут Польша звонит. Договорились на 6 вечера. Заходит польский посол (тогда еще генконсул) — и вручает мне ноту, где признается независимость Украины. Конечно, это была радость. Мы открыли бутылку шампанского и благословили это. А спустя некоторое время прибегает Нестор Гаевский. И тоже вручает ноту Канады». По воспоминаниям Зленко, канадский дипломат откровенно расстроился, что не смог стать первым, так что договорились в дальнейшем говорить, что Польша признала Украину первой в Восточном полушарии, а Канада — в Западном.

Церковный праздник 2 декабря

2 декабря христиане чтят память пророка из 12-ти Авдия и мученика Варлаама.

Святой пророк Авдий жил в IX веке до Рождества Христова. Он был родом из села Вифарама, близ Сихема, и служил домоправителем безбожного царя Израильского Ахава. В то время весь Израиль отвернулся от Бога и стал жертвой Ваала. Но Авдий тайком продолжал служить истинному Богу. Когда наследник Ахава царь Ахазия послал три отряда, чтобы схватить святого пророка Илию, то Авдий возглавлял один из этих отрядов. По молитве святого Илии, два отряда сгорели в небесном пламени. Святого Авдия и его отряд Господь помиловал. С этого времени святой Авдий оставил военную службу и последовал за пророком Илией. А потом и сам получил дар пророчества. Книга пророчеств святого Авдия занимает четвертое место в ряде книг малых пророков. Она содержит пророчества о Новозаветной Церкви.

Святой мученик Варлаам жил в Антиохии Сирийской. Во время гонений на христиан императора Диоклитиана святого Варлаама, пожилого человека, схватили и привели на суд, где он признал себя христианином. Судья приказал подвести святого к языческому алтарю, вытащить его правую руку и положить на ладонь зажженную курильницу с ладаном. Расчет был на то, что Варлаам не выдержит и вынужден будет бросить курительницу на алтарь – и таким образом принесет жертву языческому идолу. Но святой держал курительницу, пока у него не сгорели на руке пальцы. После этого святой мученик Варлаам умер.

Народные приметы

Снежный день с сильным ветром – к продолжительной зиме и холодной весне.

Ясное небо – к морозам, тусклое – к оттепели.

Что нельзя делать 2 декабря

Не нужно без крайней необходимости выходить из дома.

Не стоит выяснять отношения, обращаться за помощью, встречаться с недоброжелателями.