Сьогодні 2 грудня: яке свято та день в історії

2 грудня за церковним календарем – пам’ять пророка Авдiя та мученика Варлаама. У Харкові в цей день пройшов перший в Україні кіносеанс. А 2 грудня 1991 року Незалежність України визнали дві перші країни світу – Польща та Канада.

Свята та пам’ятні дати 2 грудня

Державних свят і пам’ятних дат України в цей день не відзначають.

У світі 2 грудня – Міжнародний день боротьби за скасування рабства.

2 грудня в історії

2 грудня 1896 року відбувся перший в Україні кіносеанс – у Харкові. Його організував фотограф Альфред Федецький – лише на рік відставши від всесвітньо відомих братів Люм’єр.

2 грудня Федецький продемонстрував декілька хронікальних сюжетів у приміщенні Харківського оперного театру (зараз це – обласна філармонія на вул. Римарській). Уже після Харкова кінопокази на постійній основі стали відбуватися й у інших містах України. Відзначимо, зо розвиток українського кіно, власно, не просто йшов у ногу зі світовими тенденціями, але й на початковому етапі випереджав їх. У 1893 студент Одеського університету (а згодом – інженер) Йосип Тимченко за два роки до братів Люм’єр розробив апарат “кінескоп”, придатний для кінознімання та кінопроекції. У тому ж році він здійснив перші кінозйомки – зафільмував вершників і метальників списів.

2 грудня 1991 року – вже на наступний день після проведення Всеукраїнського референдуму незалежність України визнали дві перші країни світу – Канада і Польща. Перший міністр закордонних справ України Анатолій Зленко в інтерв’ю “Голосу України” так згадував про ті події: “Це був вечір 2 грудня. Мені подзвонив Нестор Гайовський (тоді Генконсул Канади в Україні) і каже: “Я до вас зараз з важливим повідомлення зайду”. Я вже зрозумів про що мова, чекаю. А він затримується. Тут Польща дзвонить. Домовилися на 6-ту вечора. Заходить польський посол, тоді ще генконсул, і вручає мені ноту, де визнається незалежність України. Звичайно, це радість була. Ми відкрили пляшку шампанського і благословили це. А через деякий час прибігає Нестор Гайовський. І теж вручає ноту Канади”. За спогадами Зленка, канадійський дипломат відверто засмутився, що не зміг стати першим, тож домовилися в подальшому говорити, що Польща визнала Україну першою у Східній півкулі, а Канада — в Західній.

Церковне свято 2 грудня

2 грудня християни вшановують пам’ять пророка з 12-ти Авдiя та мученика Варлаама.

Святий пророк Авдій жив у ІХ столітті до Різдва Христова. Він був родом із села Віфарама, поблизу Сихема, і служив домоправителем у безбожного царя Ізраїльського Ахава. У той час увесь Ізраїль відвернувся від Бога і став жертвою Ваала. Але Авдій потай продовжував служити істинному Богові. Коли спадкоємець Ахава цар Ахазія послав три загони, щоб схопити святого пророка Іллю, то Авдій очолював один із цих загонів. За молитвою святого Іллі, два загони пожерли небесним вогнем. Святого Авдія та його загін Господь помилував. З того часу святий Авдій залишив військову службу і пішов за пророком Іллею. А згодом і сам отримав дар пророцтва. Книга пророцтв святого Авдія посідає четверте місце у низці книг Малих пророків. Вона містить пророцтва про Церкву Новозавітну.

Святий мученик Варлаам жив у Антиохії Сирійській. Під час гоніння на християн імператора Діоклітіана святого Варлаама, вже літню людини, схопили та привели на суд, де він визнав себе християнином. Суддя наказав підвести святого до язичницького вівтаря, витягнути його праву руку і покласти на долоню запалену курильницю з ладаном. Розрахунок був на те, що Варлаам не витримає й змушений буде кинути курильницю на вівтар – і таким чином принесе жертву язичницькому ідолу. Але святий тримав курильницю доти, доки в нього не згоріли на руці пальці. Після цього святий мученик Варлаам помер.

Народні прикмети

Сніжний день із сильним вітром – до тривалої зими та холодної весни.

Ясне небо – до морозів, тьмяне – до відлиги.

Що не можна робити 2 грудня

Не треба без крайньої необхідності виходити з дому.

Не варто з’ясовувати стосунки, звертатися за допомогою, зустрічатися з недоброзичливцями.