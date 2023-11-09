Сегодня 9 ноября: какой праздник и день в истории

9 ноября в Украине – День работников культуры. Год назад 9 ноября россияне заявили о «непростом решении» – бежать из Херсона. Также сегодня – День Книги рекордов Гиннесса. В 1799-м к власти во Франции пришел Наполеон Бонапарт. В 1938-м в ночь с 9 на 10 ноября в Германии произошел массовый еврейский погром – «Хрустальная ночь». В 1976-м создали Украинскую Хельсинкскую группу. В 1989-м началось «падение» Берлинской стены.

Праздники и памятные даты 9 ноября

9 ноября в Украине отмечают День работников культуры и мастеров народного искусства.

Под эгидой ООН проходит Международный день против фашизма и антисемитизма.

В мире также: День Книги рекордов Гиннесса, Всемирный день лизинга, Всемирный день курицы, Всемирный день качества и Всемирный день юзабилити.

9 ноября в истории

9 ноября 1799 года произошел переворот во Французской республике, который стал концом этой самой республики и началом империи во главе с генералом Наполеоном Бонапартом. В мировой истории это событие называется «Переворот 18 брюмера» – по названию даты в тогдашнем французском «республиканском календаре».

Эти события стали концом Французской революции. Первая попытка построения демократии во Франции продолжалась всего 10 лет. Она начиналась с идей «равенства и братства», формирования подлинного парламентаризма и утверждения прав и свобод человека. А дальше перешла в стадию «якобинского террора» – года массовых убийств без суда и следствия. Этот период завершился казнью самих организаторов террора — во главе с Робеспьером. К моменту «Переворота 18 брюмера» республика уже летела в пропасть. Основные достижения революции постепенно отменяли, в стране нарастал экономический кризис, а народ массово бунтовал. Все более вероятным становилось возвращение к власти Бурбонов — при поддержке Второй коалиции европейских стран, которые в тот момент упорно сражались с революционной Францией.

В таких условиях, чтобы сохраниться у власти, Директория (которая в то время правила страной) решила привлечь на свою сторону популярного в народе героя Египетского похода генерала Наполеона Бонапарта. Однако переворот, который спланировало руководство Директории, как часто бывает, «пошел не по плану». Вместо того, чтобы остаться у власти при поддержке оружия, заговорщики достигли того, что войска Наполеона просто разогнали парламент. Внесенные под давлением силовиков изменения в Конституцию сделали Наполеона первым консулом в новом органе власти – Консулате. А авторы идеи переворота – Жозеф Сийес и Роже-Дюко – получили чисто формальные роли, хотя также назывались консулами. Постепенно генерал Бонапарт полностью узурпировал власть во Франции.

9 ноября 1938 года в Германии начался массовый еврейский погром, известный как «Хрустальная ночь» или «Ночь разбитых витрин».

Хотя нацисты никогда не делали тайны из своих антисемитских взглядов, а, придя к власти, стали внедрять политику дискриминации евреев, до «Хрустальной ночи» такого откровенного массового насилия по национальному признаку в стране не происходило. Настроения в народе готовили заранее. Сам погром происходил при активном организационном участии руководства страны. Но для него все же нашли правдоподобный повод, чтобы выдать за «народный порыв». Этим поводом стало убийство члена НСДАП и секретаря посольства Германии в Париже Эрнста фом Рата 17-летним еврейским подростком – Гершелем Гриншпаном.

Он был польским евреем, семью которого насильно депортировали с территории Германии. Сразу после задержания Гриншпан заявил, что хотел отомстить за унижение родных. Якобы планировал убить посла, но в итоге расстрелял секретаря посольства. Фом Рат получил ранение 7 ноября, а умер 9-го. В 1942 году, уже в заключении, убийца изменил свою версию по поводу мотивов и заявил, что познакомился с Ратом в среде парижских гомосексуалов. Это вынудило нацистов отказаться от показательного суда. Гриншпана, вероятно, убили в концлагере.

В день покушения на фом Рата нацистская газета разместила призыв к погрому: «Сотни тысяч евреев контролируют целые секторы в немецкой экономике, радуются в своих синагогах, в то время как их соплеменники в других государствах призывают к войне против Германии и убивают наших дипломатов», — писало издание. Смерть секретаря посольства стала сигналом для начала «Хрустальной ночи». А приказ о погромах, по наиболее распространенной у историков версии, отдал лично Гитлер. За одну ночь преимущественно «гитлерьюгенд» убил 91 еврея, еще сотни получили ранения и увечья. Около 3500 евреев арестовали и доставили в концлагеря Заксенхаузен, Бухенвальд и Дахау. В Германии сожгли и разгромили 267 синагог, 7500 предприятий, владельцами или совладельцами которых были евреи, а также сотни жилых домов. Погромы в том или ином виде происходили не только в эту ночь. Первые начались 7 ноября, а продолжались они до 13-го. За это время более 30 тысяч евреев кинули в концлагеря, а сотни – убили.

9 ноября 1951 года договорились считать «днем рождения» Книги рекордов Гиннесса.

На самом деле, четкой даты не существует. Известно лишь, что идея создания подобного проекта возникла у исполнительного директора пивоваренной компании «Гиннесс» Хью Бивера в ноябре 1951-го. Он как раз был на охоте с друзьями. Как рассказывал сам Бивер, у них возникла стандартная охотничья дискуссия – о том, какая из птиц летает быстрее всех. Охотники искали ответ в разных справочниках, но так и не нашли. Бивер решил, что нужно создать книгу, в которой были бы зафиксированы все рекорды. Назвать издание он предложил в честь компании, где работал. Первыми составителями книги стали сотрудник «Гиннесс» Крис Чатэвэй и его университетские друзья – братья Макуайртеры. 12 сентября 1954 года в Королевском парке в Лондоне они провели презентацию будущего издания для совета директоров компании. Те одобрили концепт и предоставили средства на создание книги. В начале в нее вносили только научно подтвержденные данные. Поэтому работу начали с отправки писем сотням ученых со всего мира. Все полученные ответы упорядочили и издали. Первый выпуск Книги рекордов Гиннесса вышел 27 августа 1955 года. А День Книги рекордов отмечают 9 ноября по двум причинам: из-за близости даты к знаменитой охоте Бивера и выхода именно в этот день 100-миллионного экземпляра издания.

9 ноября 1976 года известный поэт и прозаик Николай Руденко объявил о создании Украинской Хельсинской группы. Аналогичная правозащитная организация уже существовала в Москве (создана в мае 1976-го). Ее организовали после подписания СССР Хельсинкских соглашений (или Хельсинкского заключительного акта) в 1975 году. Этот документ, среди прочего, содержал обязательства, касающиеся прав человека и обеспечения основных свобод. Текст соглашений обнародовали в СССР. И это натолкнуло диссидентов на мысль о возможности легализовать правозащитное движение. Интересы украинских правозащитников в московской группе представлял разжалованный в рядовые генерал Петр Григоренко. Но этого украинским деятелям было недостаточно. Они решили учредить собственное объединение. В начале подписи под созданием УХГ поставили 10 учредителей.

Возглавил организацию Николай Руденко. Он же заявил о создании УХГ на пресс-конференции в Москве 9 ноября (мероприятие проходило на квартире у Александра Гинзбурга).

«Когда они сказали, что хотят создать Хельсинкскую группу в Украине, я похолодела, – цитирует воспоминания главы Московской Хельсинкской группы Людмилы Алексеевой Украинский институт национальной памяти. — На территории всего Советского Союза наиболее жестоко карали в Украине. Мы просили западных журналистов писать как можно чаще об Украинской группе, о каждом ее человеке. Потому что это камикадзе. Первые аресты произошли именно в УХГ. Сроки украинцам давали самые большие. И больше всего погибших в лагерях было именно среди членов УХГ».

Первые карательные акции в отношении членов УХГ начались уже в декабре 1976 года. А летом 1977-го по сфальсифицированным обвинениям на 12 и 15 лет лагерей осудили Николая Руденко и Олексу Тихого. Далее заключали в тюрьму и других членов группы, но на смену тем, «кто выбывал», постоянно приходили новые участники. Так что уничтожить всю организацию советской власти так и не удалось.

9 ноября 1989 года началось «падение» Берлинской стены.

Снести стену еще в 1987-м призвал главу СССР Горбачева президент США Рональд Рейган. Но призыв стал действительностью уже в последние годы «жизни» Союза. В этот момент из-под советского гнета одна за другой освобождались страны Восточной Европы. В мае 1989-го Венгрия снесла укрепления на границе с Австрией, а 11 сентября венгры заявили об открытии границ с соседями. После этого всего за три дня через Австрию и Венгрию в ФРГ переехало 15 тысяч граждан ГДР. Так что практическое значение Берлинская стена потеряла. Но еще оставалось «символическое». Избавиться от этого печального символа многолетней оккупации и разорванности требовали вышедшие на массовые демонстрации граждане. В ночь с 9 на 10 ноября открыли пункты пропуска между двумя частями Берлина. Это считают «падением Берлинской стены». Но на самом деле пропускной режим действовал до лета 1990-го. Физически разбирать стену начали 13 июня, а завершили 30 ноября 1990-го, уже после официального объединения ФРГ и ГДР. Шесть фрагментов конструкции оставили на месте – как памятник, а части стены в дальнейшем продали на аукционах.

9 ноября 1995 года Украину приняли в Совет Европы. В этот день прошла торжественная церемония вступления Украины в СЕ, в которой приняла участие делегация во главе с премьер-министром Украины.

9 ноября 2022 года российский «генерал Армагеддон» Суровикин (ныне репрессированный) объявил о «непростом решении» — выводе оккупационных войск из Херсона и с правого берега Днепра в целом. Разыгранную на камеры сценку между Суровикиным и министром обороны РФ Шойгу опубликовали российские пропагандисты. Суровикин пытался объяснить «непростое решение» необходимостью «спасать местное население» якобы от обстрелов и угрозы подрыва ВСУ дамбы Каховской ГЭС. На практике, едва выйдя из Херсона, россияне начали уничтожать его обстрелами и авиабомбами в ежедневном режиме, а на рассвете 6 июня 2023-го сами взорвали Каховскую дамбу. Что касается настоящих причин «непростого решения», то в реальности отступать врага заставили ВСУ, разрушив логистику и оказывая постоянное давление на армию захватчиков. Вооруженные силы Украины вошли в Херсон 11 ноября.

Церковный праздник 9 ноября

9 ноября по новому церковному календарю в Украине чествуют икону Божьей Матери «Скоропослушница». Это также день памяти преподобной Матроны. Она жила в Малой Азии в V веке. Была женой зажиточного мужчины по имени Дометиан, имела дочь Феодотию. С семьей 25-летняя Матрона переехала в Константинополь, где часто посещала храмы и молилась. В храме познакомилась с благочестивыми старицами и начала следовать их примеру, смиряя свое тело сдержанностью и постом, за что подвергалась нападкам мужа. Наконец Матрона решила оставить семью и, выдав себя за мужчину, уйти в монастырь, чтобы Дометиан не смог ее найти. Дочь Матрона отдала на воспитание одной из стариц. В монастыре женщина выдала себя за евнуха Вавилу. Но вскоре то, что она мужчина, выяснилось. Игумену монастыря, где находилась Матрона, и игумену соседнего монастыря приснились одинаковые сны-откровения о том, что монах Вавила – женщина. Ее допрашивали, зачем она проникла в монастырь. Матрона со слезами рассказала о своей жизни и преследованиях мужа. Убедившись, что ее намерения были чисты, игумен благословил Матрону и отправил в женский монастырь в городе Эмес. Там она прожила много лет, а когда умерла настоятельница, монахини избрали Матрону на эту должность. Слава о добродетелях и даре исцеления Матроны разлетелась далеко за стены монастыря. Услышал об этом и ее муж. Он пришел в монастырь, чтобы увидеть жену. Однако Матрона сбежала и поселилась в заброшенном языческом храме. Постепенно у жилища преподобной стали селиться женщины, и вскоре образовался новый монастырь. Но и там Матрона не осталась – по велению Бога она отправилась в Константинополь, где узнала, что муж ее умер. В Константинополе Матрона основала женский монастырь, куда переехали и сестры из основанной ею обители. Умерла Матрона в сто лет.

Народные приметы

Утренний туман предвещает быстрое потепление.

Если на деревьях иней – к быстрым заморозкам.

Если утром слышно пение птиц, погода будет хорошей.

Что нельзя делать 9 ноября

Нельзя делать стрижку, маникюр и педикюр.

Нельзя давать обещания, если не уверены, что сможете их выполнить.

Нельзя брать деньги взаймы и оформлять кредиты.