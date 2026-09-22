В Харькове череда «прилетов», детали о Зимней поддержке – итоги 22 сентября

Харьков атаковали российские дроны, есть пострадавшие. Экс-мэра Белгорода в тылу догнал дрон. В Харьковской области предусмотрели новые соцвыплаты. Напоминаем главные новости 22 сентября.

В Харькове – «прилеты» российских дронов. Днем беспилотник ударил по открытой территории возле автосалона, пострадала женщина. Через два часа в том же Киевском районе вражеский БпЛА упал возле многоэтажки. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, детонации не последовало. Еще один БпЛА следом попал по Салтовскому району, по состоянию на 17:00 мэр Игорь Терехов информировал о трех пострадавших.

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О гибели Полежаева сообщили российский телеграмм-канал Меш и украинский блогер Денис Казанский. Он напомнил, что Полежаев руководил Белгородом до 2019 года, а потом отбывал срок за коррупцию. Из колонии завербовался на так называемую СВО и служил в тылу на Белгородщине. Но удаленность от передовой ему не помогла.

Программ социальной поддержки приняли депутаты на сессии Харьковского облсовета. Среди прочего – порядок предоставления адресной денежной помощи детям погибших в регионе в результате подрыва на взрывоопасных предметах. Выплаты получат дети до 18 лет – речь идет о сумме 8000 грн.

Кто в Харьковской области имеет право на Зимнюю поддержку

Разъяснение предоставила начальница областного управления Пенсионного фонда Галина Баева. Единоразовая выплата в размере 19 400 грн предусмотрена для жителей прифронтовых территорий. Конкретно речь идет о территориях на расстоянии до 50 км от линии фронта. Соответственно, выплата касается и жителей Харькова. Однако не всех. Зимняя поддержка была предусмотрена для людей, принадлежащих к уязвимым категориям. Полный список категорий, а также громад, где выплата доступна – здесь. Документы необходимо подавать лично, электронный вариант обращения не предусмотрен. Прием заявлений продлится до 30 октября.

За год товары подорожали на 5 – 15 %. Спальники можно купить, оплатив от 1700 грн. Теплые зимние одеяла и пледы стоят в среднем от 850 до 3000 грн. Комплекты термобелья – от 600 до 2700 грн. Для экстренных случаев в продаже есть одноразовые термохимические грелки для тела и термостельки для обуви. Они стоят от 15 до 60 грн.

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