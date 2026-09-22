В Харькове череда «прилетов», детали о Зимней поддержке – итоги 22 сентября
Харьков атаковали российские дроны, есть пострадавшие. Экс-мэра Белгорода в тылу догнал дрон. В Харьковской области предусмотрели новые соцвыплаты. Напоминаем главные новости 22 сентября.
Дроны атаковали Харьков
В Харькове – «прилеты» российских дронов. Днем беспилотник ударил по открытой территории возле автосалона, пострадала женщина. Через два часа в том же Киевском районе вражеский БпЛА упал возле многоэтажки. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, детонации не последовало. Еще один БпЛА следом попал по Салтовскому району, по состоянию на 17:00 мэр Игорь Терехов информировал о трех пострадавших.
Экс-мэр Белгорода Полежаев не убежал от украинского дрона
О гибели Полежаева сообщили российский телеграмм-канал Меш и украинский блогер Денис Казанский. Он напомнил, что Полежаев руководил Белгородом до 2019 года, а потом отбывал срок за коррупцию. Из колонии завербовался на так называемую СВО и служил в тылу на Белгородщине. Но удаленность от передовой ему не помогла.
Деньги для детей погибших от взрывов выделят из областного бюджета
Программ социальной поддержки приняли депутаты на сессии Харьковского облсовета. Среди прочего – порядок предоставления адресной денежной помощи детям погибших в регионе в результате подрыва на взрывоопасных предметах. Выплаты получат дети до 18 лет – речь идет о сумме 8000 грн.
Кто в Харьковской области имеет право на Зимнюю поддержку
Разъяснение предоставила начальница областного управления Пенсионного фонда Галина Баева. Единоразовая выплата в размере 19 400 грн предусмотрена для жителей прифронтовых территорий. Конкретно речь идет о территориях на расстоянии до 50 км от линии фронта. Соответственно, выплата касается и жителей Харькова. Однако не всех. Зимняя поддержка была предусмотрена для людей, принадлежащих к уязвимым категориям. Полный список категорий, а также громад, где выплата доступна – здесь. Документы необходимо подавать лично, электронный вариант обращения не предусмотрен. Прием заявлений продлится до 30 октября.
Цены в Харькове на изделия для хранения тепла изучил горсовет
За год товары подорожали на 5 – 15 %. Спальники можно купить, оплатив от 1700 грн. Теплые зимние одеяла и пледы стоят в среднем от 850 до 3000 грн. Комплекты термобелья – от 600 до 2700 грн. Для экстренных случаев в продаже есть одноразовые термохимические грелки для тела и термостельки для обуви. Они стоят от 15 до 60 грн.
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