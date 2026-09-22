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У Харкові низка «прильотів», деталі про Зимову підтримку – підсумки 22 вересня

Оригінально 23:00   22.09.2026
Оксана Якушко
У Харкові низка «прильотів», деталі про Зимову підтримку – підсумки 22 вересня

Харків атакували російські дрони, є постраждалі. Ексмера Бєлгорода в тилу наздогнав дрон. На Харківщині передбачили нові соцвиплати. Нагадуємо головні новини 22 вересня.

Дрони атакували Харків

У Харкові – «прильоти» російських дронів. Удень безпілотник вдарив по відкритій території неподалік автосалону, постраждала жінка. За дві години в тому ж Київському районі ворожий БпЛА впав біля багатоповерхівки. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, детонації не було. Ще один БпЛА слідом влучив по Салтівському району, станом на 17:00 мер Ігор Терехов інформував про трьох постраждалих.

Ексмер Бєлгорода Полєжаєв не втік від українського дрона

Про загибель Полєжаєва повідомили російський телеграм-канал «Меш» та український блогер Денис Казанський. Він нагадав: Полєжаєв керував Бєлгородом до 2019 року, а далі відбував термін за корупцію. З колонії завербувався на так звану «СВО» та служив у тилу на Бєлгородщині. Але віддаленість від передової йому не допомогла.

 

Гроші для дітей загиблих від підривів виділять з обласного бюджету

Низку програм соціальної підтримки прийняли депутати під час сесії Харківської облради. Серед іншого – ухвалили порядок надання адресної грошової допомоги дітям загиблих у регіоні внаслідок підриву на вибухонебезпечних предметах. Виплати отримають діти до 18 років – йдеться про суму 8000 грн.

 

Хто на Харківщині має право на Зимову підтримку

Роз’яснення надала начальниця обласного управління Пенсійного фонду Галина Баєва. Одноразова виплата в розмірі 19 400 грн передбачена для жителів прифронтових територій. Конкретно йдеться про території на відстані до 50 км від лінії фронту. Відповідно, виплата стосується і жителів Харкова. Проте не всіх. Зимову підтримку передбачили для людей, які належать до вразливих категорій. Повний перелік категорій, а також громад, де виплата доступна – тут. Документи на підтримку потрібно подавати особисто, електронний варіант звернення не передбачений. Прийом заяв триватиме до 30 жовтня.

 

Ціни в Харкові на вироби для збереження тепла промоніторила міська рада

За рік відповідні товари здорожчали на 5 – 15 %. Так, спальники можна купити, сплативши від 1700 грн. Теплі зимові ковдри та пледи коштують у середньому від 850 до 3000 грн. Комплекти термобілизни – від 600 до 2700 грн. Для екстрених випадків у продажу також є одноразові термохімічні грілки для тіла та термоустілки для взуття. Вони вартують від 15 до 60 грн.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Вересня 2026 в 23:00;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Нагадуємо головні новини 22 вересня.".