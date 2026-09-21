«Зимова підтримка» 19 400 грн: хто на Харківщині має право та як отримати

Мешканці прифронтових територій Харківщини мають право на одноразову грошову допомогу у розмірі 19 400 гривень на майбутній опалювальний сезон. Оформлення виплат уже розпочалось і триватиме до 30 жовтня включно. Допомога призначається на одне домогосподарство та охоплює найуразливіші категорії громадян — від осіб з інвалідністю та ВПО до одиноких пенсіонерів та багатодітних сімей.

Підставою для надання допомоги вразливим категоріям громадян протягом опалювального сезону 2026–2027 років стала постанова Кабміну №1084 від 3 вересня. До переліку увійшли вісім областей, зокрема Харківщина, розповіла у пресцентрі «Накипіло» начальниця ГУ Пенсійного фонду України у Харківській області Галина Баєва.

«Жителям прифронтових територій надається ця зимова допомога — саме так вона називається: “Зимова підтримка”. У цьому році вона значна — 19 400 гривень», – зазначила Баєва.

Відповідно до постанови, території Харківщини поділено на дві зони:

Зона до 20 км від лінії фронту: виплата має назву «гуманітарна допомога». Заяви приймають ЦНАПи, органи місцевого самоврядування та сервісні центри Пенсійного фонду України. До цієї зони належать Богодухівська, Борівська, Великобурлуцька, Вільхуватська, Вовчанська, Дворічанська, Дергачівська, Золочівська, Кіндрашівська, Куньєвська, Куп’янська, Курилівська, Липецька, Малоданилівська, Оскільська, Петропавлівська, Старосалтівська, Циркунівська, Шевченківська громади.

Зона від 20 до 50 км від лінії фронту: виплата має назву «допомога за кошти міжнародних організацій». Заяви приймають ЦНАПи, органи місцевого самоврядування та управління соцзахисту населення. Це Барвінківська, Безлюдівська, Височанська, Вільхівська, Ізюмська, Краснокутська, Люботинська, Малинівська, Новопокровська, Печенізька, Південна, Пісочинська, Пролісненська, Роганська, Савинська, Солоницівська, Харківська, Чугуївська, Балаклійська, Близнюківська, Валківська, Донецька, Зміївська, Мереф’янська, Нововодолазька, Слобожанська громади.

Головною умовою для отримання коштів є фактичне проживання або перебування на зазначених територіях, підтверджене штампом про реєстрацію, довідкою ВПО або відповідним актом фактичного проживання від органів місцевого самоврядування.

Хто належить до вразливих категорій

Право на отримання 19 400 гривень мають громадяни, які на момент подання заяви є одержувачами державних соціальних виплат або мають відповідний офіційний статус. До переліку вразливих категорій увійшли:

Особи з інвалідністю: група інвалідності (з I по III) значення не має. Критерієм є сам факт наявності інвалідності, підтверджений довідкою МСЕК (виданою до 2025 року) або витягом із реєстру експертних комісій з оцінювання функціонування особи. При цьому людина може отримувати пенсію за віком чи вислугою років, але наявність інвалідності дає право на участь у програмі.

Внутрішньо переміщені особи (ВПО), які отримують допомогу на проживання.

Одинокі пенсіонери: особи, які отримують офіційну надбавку до пенсії на догляд як одинокі (зазвичай виповнилося 80 років або є медичний висновок про потребу в постійному сторонньому догляді). Якщо надбавка не оформлена, факт одинокого проживання може підтверджуватися актом обстеження від місцевої ради.

Отримувачі житлових субсидій.

Сім’ї з дітьми: отримувачі допомоги одиноким матерям, допомоги при народженні дитини, а також багатодітні родини.

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які виховуються в дитячих будинках сімейного типу, прийомних або патронатних сім’ях.

Особи з інвалідністю, які не мають права на пенсію або державну соціальну допомогу через брак страхового стажу чи рівень доходів.

«Ця зимова підтримка призначається на домогосподарство. У сім’ї можуть бути чоловік, дружина, діти як внутрішньо переміщені особи, але допомога призначається на домогосподарство. Якщо в сім’ї проживають чоловік, дружина і ще хтось з ними, і вони отримують житлову субсидію, то всім звертатися не потрібно. Звертається одна особа з цієї сім’ї», — наголосила голова обласного ПФУ.

Ті ж правила діють для одиноких громадян — домогосподарство з однієї людини має повне право на отримання допомоги.

Порядок та способи подання документів

Прийом заяв розпочався 4 вересня і триватиме до 30 жовтня включно.



Електронна подача документів постановою не передбачена — заяву слід подати особисто у паперовому вигляді або через законного представника (батьки за дітей, діти за непрацездатних батьків). Представництво за довіреністю нормативними документами не допускається.

Для маломобільних громадян передбачені виїзні прийоми.

Перелік необхідних документів

Паспорт громадянина України (або ID-картка). Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН). Документи, що підтверджують пільговий статус (пенсійне посвідчення з відміткою про інвалідність, довідка МСЕК/витяг з експертної комісії, довідка ВПО тощо). Заява та декларація (заповнюються на місці, зокрема зазначаються банківські реквізити IBAN для перерахування коштів).

Якщо якихось довідок немає на руках, працівники сервісних центрів звіряють дані через реєстри застрахованих осіб та ВПО.

Програма поширюється і на мешканців квартир

Допомога не має суворого цільового контролю, тобто людина самостійно вирішує, на що її направити, пояснила Баєва. Мешканці квартир можуть витратити гроші та на оплату комунальних послуг.

«Ця зимова підтримка, ці кошти не мають цільового призначення. В самій постанові зазначено, що на тверде паливо, скраплений газ, але знову ж таки, до якого числа вони повинні бути використані — не визначено. Люди отримують їх на руки й витрачають… Якщо людина їх витрачає на іншу мету, а потім знову звернеться до нас із заявою про призначення житлової субсидії, а в неї буде заборгованість зі сплати житлово-комунальних послуг, їй просто не призначать субсидію. Тобто, немає ані кінцевої дати використання цих коштів, ані контролю за цільовим використанням», — зазначила голова обласного Пенсійного фонду.

Терміни виплат та контроль коштів

Усі подані заяви проходять обов’язкову перевірку через державні реєстри. Якщо документи оформлені з помилками або заявник не підпадає під певні критерії (наприклад, якщо від однієї сім’ї подали кілька заяв або особа не належить до вразливих категорій), їй обов’язково повідомлять про це. Перевірити статус розгляду заяви можна за місцем її подання.

Виплата допомоги здійснюватиметься на банківські рахунки заявників або через відділення поштового зв’язку (для тих, хто отримує пенсію чи соцвиплати поштою) до 30 листопада 2026 року.

Черги та ажіотаж у перші дні

У перші дні після старту прийому документів біля сервісних центрів та органів соцзахисту спостерігалися черги, адже багато мешканців прагнули подати заяви якнайшвидше. Як пояснила Баєва, соцслужби зараз працюють на межі можливостей, залучаючи додатковий персонал і виходячи на роботу у вихідні дні, щоб опрацювати всі звернення. Водночас чиновниця закликала громадян не хвилюватися, адже часу для подання документів цілком достатньо.