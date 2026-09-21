Грозові дощі та до +23: прогноз погоди у Харкові на 22 вересня

У вівторок, 22 вересня, у Харкові та області – хмарно із проясненнями. Часом дощ, гроза.

У Харкові вночі термометри показуватимуть 14–16 градусів, удень – 18–20, повідомили у Гідрометеорологічному центрі Харківської та Луганської областей.

По області нічна температура становитиме 11–16 градусів, удень – 18–23.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

На 22 вересня раніше оголосили штормове попередження: у Харкові та області очікується гроза. І рівень небезпечності, жовтий.

«Погода в Україні міняється, набирає все більше осінніх сенсів, дощі починають сміливішати, стає нижчою температура повітря, ростуть гриби… Прохолодна погода триватиме в Україні до кінця тижня, проте вже з п’ятниці та суботи очікується підвищення температури повітря до комфортної», — пише синоптикиня Наталка Діденко.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, погода у вересні на Харківщині виявилася несподівано теплою. Температура другої декади місяця була вищою за середні багаторічні показники. Тривало метеорологічне літо.