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Грозові дощі та до +23: прогноз погоди у Харкові на 22 вересня

Погода 20:09   21.09.2026
Олена Нагорна
Грозові дощі та до +23: прогноз погоди у Харкові на 22 вересня

У вівторок, 22 вересня, у Харкові та області – хмарно із проясненнями. Часом дощ, гроза.

У Харкові вночі термометри показуватимуть 14–16 градусів, удень – 18–20, повідомили у Гідрометеорологічному центрі Харківської та Луганської областей.

По області нічна температура становитиме 11–16 градусів, удень – 18–23.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

На 22 вересня раніше оголосили штормове попередження: у Харкові та області очікується гроза. І рівень небезпечності, жовтий.

«Погода в Україні міняється, набирає все більше осінніх сенсів, дощі починають сміливішати, стає нижчою температура повітря, ростуть гриби… Прохолодна погода триватиме в Україні до кінця тижня, проте вже з п’ятниці та суботи очікується підвищення температури повітря до комфортної», — пише синоптикиня Наталка Діденко.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, погода у вересні на Харківщині виявилася несподівано теплою. Температура другої декади місяця була вищою за середні багаторічні показники. Тривало метеорологічне літо.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Вересня 2026 в 20:09;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У вівторок, 22 вересня, у Харкові та області – хмарно із проясненнями. Часом дощ, гроза.".